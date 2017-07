Pesesín vuelve a casa

El fenómeno viral de la semana se llama Pesesín, el pez que una vecina de Gijón dejó en el rellano de su edificio para que el resto de residentes lo cuidaran. Les dejó incluso un cuadrante y comida suficiente, aunque claro, parece que los vecinos sobrealimentaron a Pesesín y alguno tuvo que comprar otro bote. Todos pensábamos que volvería el día 13 pero se ha adelantado. Volvió esta mañana y todavía se muestra abrumada por el fenómeno. Al igual que su vecina Nuria que, como ella misma ha dicho en Twitter, no puede más. De hecho, su tuit ya ha superado los 50.000 retuits y los 88.000 ‘Me gusta’.

El día más surrealista de mi vida — Nuria (@Nuria_GMz) July 12, 2017

La dueña se llama Yurena y es una joven de 16 años que no tenía a quién dejarle su pez mientras estaba de vacaciones, así que pidió que lo cuidase la comunidad. “Iba con mis padres a hacer un viaje fundamentalmente en coche por la zona de León y Galicia. Mis padres me avisaron unos días antes y me dijeron que hiciera lo que pudiera con el pez”, cuenta al periódico La Nueva España. Incluso intentó “colocarle” el pez a alguno de sus amigos. “Un amigo mío me lo había cuidado alguna vez pero ahora no podía, estaba desesperada y no sabía que hacer”, reconoce al diario asturiano. Al final, estaba tan desesperada que decidió que lo cuidara la comunidad de vecinos.

Y de todas formas para terminar el hilo para siempre voy a dejar estas fotos que hice ayer porque son increíbles pic.twitter.com/uEV2vVMQkI — Nuria (@Nuria_GMz) July 12, 2017

Pero ¿cómo se enteró Yurena de la fama de su pez? Cuenta a La Nueva España que “un amigo con el que hacía mucho que no hablaba me dijo que mi pez era famoso en toda España y aluciné. Abrí Twitter y ya fue la leche”, asegura la joven.

Hasta la Policía Nacional se ha hecho eco de la historia e incluso una tienda de animales le va a regalar un alimentador automático por si los vecinos no pueden.