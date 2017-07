Piden firmas en contra del canal de TDT del Cabildo de Tenerife

Desde el día de ayer hay una petición de firmas en la plataforma change.org en contra del nuevo canal de TDT que pretende poner en marcha el Cabildo de Tenerife.

En el texto que acompaña a la petición se alude al despilfarro que habría llevado a cabo el Cabildo al desde el año 2007 pagando el canon de dos licencias de TDT desde ese año a los que no ha dado uso. Así, reprocha que no solo no haga por acabar con ese derroche, sino que además, pretenda aumentarlo creando ahora “un nuevo canal de televisión de explotación pública que dirigirá el propio Cabildo”.

El autor de la petición solicita que los millones de euros que irían a parar a ese canal se destinen a resolver “alguno de los numerosos problemas” que sufren los tinerfeños, “como la ausencia de un verdadero hospital en el sur o el colapso de las autopistas”.

Concluye pidiendo el apoyo de los firmantes para que el Cabildo deje de “meter sus manos en nuestros bolsillos” -los de los contribuyentes tinerfeños- para destinarlos a “ideas peregrinas y caprichosas” que solo generan deudas. “No queremos más empresas públicas. No queremos más canales de propaganda política”, remacha el promotor de la recogida de firmas.

EL PP RECHAZA LA INICIATIVA

El PP de Tenerife anunció la semana pasada que va a presentar una moción en los 31 ayuntamientos de la Isla para que se sumen al rechazo del partido a la creación, por parte del Cabildo, de este canal formativo y cultural en la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Así lo anunció en rueda de prensa el secretario insular del PP, Pedro Suárez, y el presidente de la comisión de Cultura del partido, Adolfo González, quienes recordaron que, desde el primer momento, el PP se puso en contra de la puesta en marcha de este canal.

Antes, el acuerdo del Cabildo por el que se aprobaba la creación de este canal ya había generado un duro enfrentamiento en twitter entre el PP de Tenerife y el propio Carlos Alonso. Los primeros se mofaban de la iniciativa del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, con un vídeo en el que, además, ponían en duda sus verdaderas intenciones al disponer de este canal.