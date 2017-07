Piden investigar a tres exalcaldes por incitar a desobeder un fallo judicial

Un delito de incitación a la desobediencia de un fallo judicial firme. Eso es lo que la Plataforma por el Derribo del Mamotreto entiende que pueden haber cometido los tres exalcaldes de Santa Cruz (Pedro Doblado, Manuel Hermoso y José Emilio García Gómez) al firmar un manifiesto en el que aseguran que la defensa del patrimonio municipal debe primar para no tirar el edificio de aparcamientos. Una posibilidad que los representantes de la Plataforma quieren que investigue la Fiscalía Anticorrupción y para ello, tal y como anunciaron ayer en rueda de prensa, han dirigido un escrito a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Cruz, “que es el órgano que creemos que debe iniciar las acciones”, para que valore si las palabras vertidas por los exalcaldes en ese manifiesto, son constitutivas del citado delito de desobediencia. Así lo explicó primero el portavoz de la Plataforma, Ramón Afonso, y los portavoces de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, y del PSOE, José Ángel Martín, después.

Según Arcila, se han solicitado dos cosas en ese escrito dirigido a la Junta de Gobierno Local. La primera es que cumplan sin más dilación la sentencia de derribo del mamotreto. Y la segunda es que “una vez visto el escrito de los exalcaldes en el que, a nuestro juicio, alientan a la Junta a que desobedezca el cumplimiento de la sentencia, pedimos información sobre si ha habido algo más, y nos referimos a reuniones o intervención de agentes externos que hayan trasladado algún tipo de presión al Ayuntamiento para no cumplir la sentencia”. “La Junta de Gobierno debe aclarar todo esto, ver si estos exalcaldes han incurrido en un delito de desobediencia en grado de inducción. Si no lo hace la Junta de Gobierno, lo hará la Plataforma”, concluyó. El portavoz socialista se expresó en los mismos términos. “No pude evitar sonreír cuando vi la nueva campaña para defender una obra ilegal e ilegalizable. La misma que se inició en 2005 y 2006 cuando denunciamos el caso de Las Teresitas, o en 2008, cuando se paró la obra del mamotreto, y todos sabemos cómo acabaron ambos casos”. Martín calificó el manifiesto firmado por Doblado, Hermoso y García Gómez como “el mayor acto de irresponsabilidad cometido en los 30 años de democracia de este municipio”. “Es irresponsable -continuó- que defiendan la rebeldía ante una sentencia firme, tan irresponsable como que nadie del Ayuntamiento haya salido a contestarles”. Martín citó el artículo de l presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, en el que, según el edil socialista, “deja claro que el mamotreto no es patrimonio público sino el objeto de un delito”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz se limitó ayer a señalar que para el Consistorio capitalino “se entiende que se está cumpliendo con la sentencia”.

Octubre, fecha límite para PSOE y Sí se puede para iniciar el derribo

Martín entiende que el inicio del derribo no se acometa en verano pero advierte de que “si no se inicia en octubre como está previsto acudiremos a Fiscalía para denunciar un delito de desobediencia”.