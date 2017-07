Alejandro Tosco, pintor y amigo, consiguió en una librería de viejo de Las Palmas una primera edición de la Historia de Canarias de Viera y Clavijo, a buen precio. Alejandro tuvo la amabilidad de guardarme un trozo de chocolate del que usó el repostero de El Aderno para reproducir una de sus esculturas, que todavía puede admirarse en el Museo de Bellas Artes, donde el pintor mantiene su última obra. Esculturas y pinturas. Le he comprado un cuadro, un pequeño collage con espinazo de pez. El pintor, en su despacho, cerca de la calle de Los Sueños, conserva algunas obras interesantes, obras canarias, y ha logrado una leve colección de postales. Las postales ya las he visto todas porque llevo años investigándolas y trasladándolas a mis libros, que tan bien se vendieron nada más aparecer. Todo esto queda ya para la historia. Mi colección se la regalé al Ayuntamiento de Garachico, donde se encuentra al cuidado de Evelia, su encantadora bibliotecaria. Investigando en Garachico, para un pregón o así, conté la historia de una monja que se escapó del convento de las Concepcionistas y Carlos Acosta recuerda ahora aquella pequeña aventura real en una de sus efemérides, que Evelia le pasa a ordenador (porque mi amigo Carlos sigue escribiendo a máquina, como debe ser). Alejandro Tosco posee algunas guías viejas de Tenerife que le regaló Julio Goya. Tiene más suerte que yo, que las tuve que recoger, en la noche de los tiempos, en una galería del Hospital viejo cuando era manicomio. Fui allí con Pepe Segura, vi las guías tiradas por el suelo y me llevé unas cuantas. El espectáculo de los pobres locos tirados en el patio no era el más edificante. Todo esto está escrito en mis artículos, por eso a un cronista de todos los días no le hace falta escribir sus memorias. Ya están.