El PSOE no es clave en nada

El poder hay que ejercerlo. Cuando lo que se produce es una supuesta sedición y una provocación tan grande como la de Junqueras y sus títeres -Puigdemont es sólo uno de ellos-, estoy con Alfonso Guerra. La Constitución ofrece los mecanismos suficientes para que el Gobierno de la nación, que es el garante de la legalidad, actúe. Y que lo haga contundentemente. En Cataluña hay miedo de mucha gente y familias rotas por los políticos locos. Ya no sólo dimiten los consejeros del Gobierno, sino también el jefe de la policía catalana, que teóricamente sería clave en el referéndum ilegal. Hasta Maduro, ese pedazo de animal, se agarra al proceso catalán en España para justificar lo suyo en Venezuela. Aquí todo el mundo se ha vuelto loco y ese hombre políticamente iletrado que es Pedro Sánchez quiere meter al PSOE en el proceso catalán, jugando a la ambigüedad y a una reforma de la Constitución -en comandita con la extrema izquierda- que ahora no toca. Pedro Sánchez lee poco; y ha leído poco de los prolegómenos de la guerra civil, cuando un absurdo Frente Popular dio lugar a un millón de muertos, tras la violenta reacción militar de Franco. Hubo muertos para todos, crueldades para todos, atrocidades para todos. En los dos bandos. Pero no escarmentamos. Parece que no son posibles las guerras civiles en Europa, pero yo acabo de llegar de Croacia. Hace menos de 20 años estaban tiroteando Dubrovnik desde las colinas cercanas de Montenegro. A Pedro Sánchez hay que decirle que el PSOE/Podemos, que a veces parece lo mismo, no es clave en nada. De momento, lo pierde todo. Y su alianza con la extrema izquierda y su postura ambigua en el tema catalán no ayuda; ni siquiera le ayuda a él. Hagan caso a Alfonso Guerra. Que aplique Rajoy la Constitución, aunque duela. Para eso está.