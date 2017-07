“Si el PSOE no quita a ATI de la alcaldía de La Laguna, no podrá pedir el voto”

El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar quiere aspirar de nuevo a la secretaría general del PSOE en Canarias, cuando cumple 10 años de su victoria electoral de 2007 con 26 diputados, a solo cinco de la mayoría absoluta. Vuelve con el discurso anti CC que entonces le reportó un holgado caudal de votos y se propone además reunificar un partido que ve “más dividido que nunca” y curarle las heridas que le ha dejado su cogobierno con CC hasta diciembre pasado. En esta entrevista desgrana cuáles son sus principios y la hoja de ruta para su partido, con el que quiere nuclear una alternativa de izquierdas a una CC controlada por “el insularismo conservador de ATI, que no representa ni a Tenerife ni a Canarias”. Cree además que recientes sentencias judiciales condenatorias demuestran la injusticia de quienes lo llamaron “enemigo de Tenerife” por defender limpiar la política de corruptos.

– ¿Por qué se ha decidido a dar el paso de intentar de nuevo liderar el PSOE canario?

“Por dos motivos. El primero es porque ahora deciden libre y directamente los militantes, lo cual no era el caso hace diez años. Quiero un liderazgo que escuche a la militancia, pero que también tenga criterio e ideas, y yo las tengo. El segundo motivo es que el partido está debilitado, dividido, desorientado, y así lo ve la gente. El PSOE está en modo silencio y no opina sobre asuntos principales de la política canaria. Por tanto, está en una situación peor que hace 10 años”.

-¿Qué ha cambiado, para usted, en esta década ?

“No ha pasado en balde. En primer lugar, el PSOE ha sufrido ese proceso de debilitamiento, de pérdida de votos y escaños, y se nos disputa la referencia vertebral de la izquierda para liderar gobiernos progresistas en la historia de la democracia. Yo reivindico tener el nervio y la convicción para reclamar ese liderazgo desde la izquierda de una alternativa de gobierno para Canarias y para España. Aspiro, además, a que regrese al PSOE mucha gente a la que echamos de menos, que rompió el carné, a la que se instigó al aburrimiento o a retirarse a su garita de cuartel de invierno y gente que dejó de votarnos. Soy socialista de pies a la cabeza, radicalmente de izquierdas y quiero para el PSOE la centralidad de esa alternativa ante la conglomeración que sigue siendo CC, que sigue teniendo como accionista mayoritario al insularismo conservador de ATI, que no representa a Tenerife ni a Canarias, pero sigue presidiendo el Gobierno pese a no ganar elecciones. Eso requiere una rebelión de los votantes progresistas que debe liderar el PSOE en Canarias”.

-¿Y cómo piensa hacer ese cambio con un PSOE que viene de gobernar con CC y no es precisamente ejemplo de unidad?

“Mi partido está mucho más dividido que nunca. El riesgo del nacionalismo puede ser tendencialmente suicida a menos que lo remediemos. Quiero un liderazgo de reconciliación y reintegración del PSOE.Un liderazgo que no tenga miedo al debate, que escuche a los militantes que le llevan la contraria, con respeto y sin segregar ni expulsar a nadie, porque de eso ha habido muchísimo en los últimos años. Quiero un liderazgo autónomo que bajo ningún concepto expediente a nadie por requerimiento de ATI, que se respete y haga respetar ante adversarios, incluso en experiencias de coalición. No debemos repetir la humillación que todavía nos duele de una ATI que exigió al PSOE que sancionara o expulsara a los socialistas díscolos que le disgustan o amenazan sus intereses. Esto tiene que cambiar”.



-El PSOE, con usted de candidato, ganó hace una década las elecciones autonómicas con 26 diputados, gracias a su estrategia contra CC. Luego, a usted un sector de su partido quiso enviarlo

lejos para poder pactar con Coalición. ¿Ese es su mejor aval para su discurso de ahora?

“El paisaje político canario se ha abierto, pero reivindico el liderazgo de los votantes progresistas y formaciones que quieran concurrir con el PSOE para una alternativa distintiva frente a

un Gobierno de ATI-CC que hemos padecido demasiado tiempo. Pero desde luego el objetivo del PSOE no se agota con poner a ATI en la oposición después de 25 años; va mucho más allá. Nuestra meta es hacer políticas que aseguren oportunidades a los emprendedores y al talento, el tránsito hacia las energías renovables y la economía digital, y ayudar a los excluidos, los parados de larga duración. Y restaurar la progresividad fiscal. Precisamente ahora es imprescindible que volvamos a reunirnos en el PSOE, a reagruparnos, que seamos noticia por nuestras posiciones políticas y no por nuestras disputas, y que haya un líder capaz de sintetizar opiniones en una posición reconocible y en la que el conjunto de la militancia se sienta reconocida”

-¿Si vuelve a ser líder del PSOE canario, entonces promoverá censuras donde haya mayoría de izquierdas?

“Si en una institución hay mayoría de izquierdas pero no gobierna, la razón solo puede ser una: la división, que debilita, y la ausencia de un liderazgo claro. Yo me negué a ser socio con un papel secundario en un Gobierno que ATI quería presidir, pese a que había sido derrotada con contundencia en las urnas. Cuando el PSOE hace campañas electorales flojas para no disgustar a sus potenciales coaligables, el resultado es pérdida de votos y escaños, debilitamiento e incapacidad para liderar la alternativa al día siguiente. La tarea del PSOE no consiste en que cargos públicos se reúnan con otros cargos públicos para repartirse cargos sino en hacer una propuesta política distintiva, querible por la ciudadanía, y así es como se puede liderar un cambio incluso con este sistema electoral,que, por supuesto tenemos que cambialo”.

– ¿Y usted cree que se cambiará realmente para 2019?

“Hay que modificarlo, porque es el más injusto y desigualitario de la Unión Europea. No debe haber reforma del Estatuto de Autonomía sin reforma del sistema electoral para asegurar que la representación en el Parlamento canario se parezca a lo que la gente vota”.

-¿Y con usted como secretario general del PSOE canario, qué pasará con el Ayuntamiento de La Laguna?

“En ese municipio después de muchos años con alcaldes de ATI, los ciudadanos delinearon una mayoría de concejales progresistas, que no se ha traducido políticamente, y hay que preguntarse por qué. Allí hay que escuchar al militante, pero eso no exime al liderazgo regional del partido de tener criterio. Será imposible salir a las calles de La Laguna con rosas en la mano en 2019 en la campaña electoral a pedir el voto para un alcalde o alcaldesa del PSOE sin que la gente nos diga: “Cuando pudiste cambiar al alcalde de ATI no lo hiciste; si quiero que haya un alcalde de ATI ya sé a quién votar, a ATI”. El liderazgo en el que yo creo implica que después de escuchar a los militantes y su voto, tiene que ser capaz de fijar posición no solo en La Laguna sino en toda Canarias. Debe ser una postura clara y creíble, con correspondencia entre los valores que proclamamos y el modo en que nos comportamos, para empezar, con nosotros mismos, con respeto, reconocimiento y fraternidad”.

-Claramente, usted no hubiera pactado con Clavijo. ¿Qué le pareció ese cogobierno?

“Incluso cuando se gobierna con CC debe mantenerse una identidad propia, se rinden cuentas de resultados y se somete uno al contraste final de la experiencia. Es claro que el último tránsito por ese reparto de cargos en el Gobierno canario no ha salido bien. CC arrolló al PSOE con iniciativas no pactadas como la Ley del Suelo, le obligó a cambiar el discurso una y otra vez, y exigió que expulsara a compañeros. Hasta se consumó una moción de censura en Granadilla y no hubo reacción del PSOE. Se continuó en el Gobierno, hasta que los consejeros del PSOE fueron expulsados. Produce indignación y confusión en quienes mantienen el nervio en el PSOE. Reclamo identidad, respeto al PSOE”.

– Usted fue un ministro de Justicia que impulsó la Fiscalía Anticorrupción y que hizo de este asunto su caballo de batalla cuando todavía muchas causas judiciales estaban en ciernes… ¿Cómo valora el ver condenas como las recientes en Tenerife?

“Bueno, han sido procedimientos muy prolongados, y muchos asuntos de corrupción que eran noticia hace diez años aun no han concluido, porque son sumarios interminables y no se han sentado los investigados en el banquillo. Pero algunos casos ya han sido enjuiciados y hay sentencia. Es por ello el momento de recordar que algunos pagaron con dinero público campañas mediáticas sistemáticas en Canarias de difamación contra quienes exigimos intransigencia contra la corrupción y contra los corruptos. Y se nos llegó a presentar, injustamente, a quienes exigíamos limpiar la vida pública como si fuéramos enemigos de Tenerife. Es la hora de demostrar que nunca fue verdad, y que se debe depurar la vida de corruptos y premiar a los incorruptibles. Pero muchas veces los honestos pagamos un precio personal y político mientras los corruptos siguen enriqueciéndose y atacando a la Fiscalía”.

– ¿Qué hará usted con la Ley del Suelo si comanda al PSOE canario y hay mayoría de gobierno de izquierdas en 2019?

“Si soy elegido secretario general me comprometo a que lo ocurrido con esta ley no volverá a pasar, es decir, que ningún socio de gobierno desleal nos imponga un atropello no pactado en el programa de gobierno, ni nos imponga la ley del silencio al día siguiente, ni mucho menos que repiquemos sus argumentarios. No volverá a pasar que el PSOE no tenga posición clara. Apoyamos simplificar la burocracia innecesaria, racionalizar la legislación, pero no eliminar el interés general pancanario con órganos que garanticen la legalidad, ni que un promotor pueda decretar el interés estratégico de su promoción inmobiliaria haciéndola pasar por interés general”.