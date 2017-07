Puigdemont pide “no distraerse con proceso administrativos” y asegura que el 1-O habrá urnas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido este martes a los ciudadanos “no distraerse con los procesos administrativos” y ha garantizado que el próximo 1 de octubre habrá urnas para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

“Las urnas estarán. Habrá urnas y llenas de papeletas. Que no nos preocupen las urnas, que nos preocupe que estén llenas de papeletas”, ha proclamado en un acto del PDeCAT de Barcelona sobre el referéndum celebrado en la plaza de la Concordia de la capital catalana.

Lo ha dicho en alusión a que este martes el Govern ha asegurado que reactiva la compra de urnas pero sin detallar cómo piensa adquirirlas, por lo que Puigdemont ha querido enviar un mensaje de tranquilidad garantizando que la Generalitat dispondrá de ellas para la votación.

El presidente ha advertido a los ciudadanos de que en las próximas semanas el Estado pondrá “muchas trampas y anzuelos” para frenar el proceso soberanista, por lo que ha pedido que todo el mundo se concentre en hacer posible el referéndum.

Puigdemont ha criticado la actitud del Gobierno central hacia el referéndum, y ha lamentado que no solo no avale la votación, sino que la ataque con la policía y con la justicia y le ha exigido: “Respetad la democracia, no le lancéis las cloacas”.

El presidente catalán hace así alusión velada a lo que los soberanistas llaman ‘Operación Cataluña’, una presunta guerra sucia de las cloacas del Estado contra cargos soberanistas por el simple motivo de defender la independencia de Cataluña.

Puigdemont ha defendido que “el referéndum es el instrumento y la independencia el medio” y que el único objetivo de todo esto es mejorar la vida de los catalanes logrando un mayor progreso social y una mejora de las condiciones de vida de la gente.

“Este país -Cataluña- no lo hacen las conquistas militares. No se ha hace a golpe de glorias imperiales pasadas. No es el resultado de una dominación histórica de un pueblo sobre otro”, ha continuado Puigdemont, en referencia al trato que considerada que ha recibido Cataluña del Estado.

ELOGIO A LOS CONSELLERS

Tanto Puigdemont como el resto de personas que han intervenido en el acto -consellers y exconsellers- han querido dar por cerrada la crisis de Govern que hubo la semana pasada por la que el presidente cesó a cuatro miembros del Govern.

Ha enumerado a los tres consellers cesados: Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz y les ha elogiado por el trabajo que han hecho y por la “responsabilidad” que han desarrollado en su trayectoria a favor del derecho a decidir de los catalanes.

MERCÈ HOMS

La líder del PdeCAT en Barcelona Mercè Homs ha criticado la actitud de la alcaldesa Ada Colau por no avalar plenamente el referéndum del 1 de octubre, y ha asegurado que su partido se encargará de que “no se desvíe” y colabore con esta votación.

También se ha mostrado convencida de que habrá referéndum el 1 de octubre pese al rechazo frontal del Estado y ha asegurado que su partido hará lo que haga falta: “No tenemos miedo de nada”.