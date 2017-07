¿Qué querría Gadafi de nosotros?

He contado alguna vez que allá por los setenta, cuando la efervescencia independentista de Cubillo, alentada por Argelia, recibimos Guillermo García-Alcalde, a la sazón director de La Provincia, y yo, que era subdirector de este periódico, una curiosa invitación de Libia. Su embajada en España nos brindaba la posibilidad de visitar a Muamar el Gadafi, que nos recibiría en una tienda en el desierto -a Gadafi le entusiasmaban las carpas, no iba a hoteles cuando viajaba, sino que desplegaba en sus alrededores una carpa, muy lujosa-. Llamé a Guillermo y me dijo que él no iba, que no le gustaba nada aquella invitación. Pero yo me animé. Fui a Madrid, visité la Embajada -un sitio tenebroso-, fui atendido por una secretaria española y ella me entregó un billete Madrid-Trípoli, vía Roma, pero sólo el billete de ida. “Allí le facilitarán el de vuelta”, me dijo aquella mujer. Volaría con Alitalia hasta Roma y también hasta la capital libia. Recuerdo que me alojé en el Palace y empecé a darle vueltas a la cabeza al viaje. ¿Para qué coño me querrá a mí Gadafi?, me preguntaba constantemente. Yo era entonces muy crítico con Cubillo, de quien luego fui muy amigo e hicimos varios programas de televisión juntos, entre ellos El Perenquén (Canal 7). Y me acojoné. Metí el billete en un sobre, lo franqueé y lo devolví a la embajada. Estuve varios días en Madrid, aprovechando el viaje. Me habían obligado a traducir mi pasaporte al árabe, lo que hizo un colaborador del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyos funcionarios tampoco veían muy clara esa invitación, aunque no me ponían impedimentos para viajar a Libia, sólo tomaban nota por si tuviera alguna dificultad. Creo que no ir fue una buena decisión. No tenía demasiada importancia la entrevista con Gadafi o a lo mejor desaproveché el reportaje de mi vida. Nunca lo sabré.