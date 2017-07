Rebote entre las izquierdas

El TERCER GRADO, esas entrevistas corales con un buen número de periodistas de la Redacción de DIARIO DE AVISOS, sigue dando mucho de qué hablar. Esta vez la protagonista fue Noemí Santana, portavoz de Podemos en la Cámara autonómica y, desde hace unas semanas, también líder orgánica de dicha formación política en las Islas. Santana respondió a ese tercer grado sin medias tintas, sin reparar en lo delicado que fuera el objeto de cada pregunta. Pero, más allá de los titulares, una de sus respuestas amenaza con desatar una tormenta entre Podemos y uno de sus principales aliados, Izquierda Unida. Dijo Santana que, con los dineros que se ahorran al no cobrar íntegros sus cargos públicos los salarios, apoyarán -entre otras cosas- a los denunciantes del caso Las Teresitas. Le responderán hoy mismo y, si nada cambia desde ayer, no para darle las gracias, no.