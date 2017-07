Un restaurante de Santa Cruz, el mejor en comida a domicilio de Canarias

Just Eat, la compañía líder del mercado de comida a domicilio a nivel internacional, ha presentado la lista de los mejores restaurantes de España según sus clientes en el marco de la celebración de la gala de entrega de los Premios Just Eat de comida a domicilio. A través de la organización de la primera edición de estos galardones en España, que pretenden convertirse en un evento de referencia en el sector, la compañía busca premiar la dedicación de los restaurantes que trabajan en la plataforma y dar voz a sus consumidores.

Así, los usuarios son quienes han elegido, a través de las más de 15.000 votaciones registradas, cuáles son los mejores restaurantes de España en tres categorías de premios: ‘Mejor restaurante por zona’ (centro, noroeste, norte-centro, Levante, sur, Cataluña-Aragón-Baleares y Canarias), ‘Mejor restaurante por tipo de comida’ (mejicana, italiana, americana, española, turca, japonesa, tailandesa y china) y, por último, ‘Mejor restaurante Just Eat de comida a domicilio’, un galardón otorgado al restaurante que haya acumulado mayor número de votos por parte de los usuarios.

Jesús Rebollo, Country Manager de Just Eat España, ha sido el encargado de hacer entrega de los galardones a los restaurantes ganadores durante una gala de premios que ha tenido lugar en el restaurante NuBel, ubicado en el Museo Reina Sofía de Madrid. Santi Millán, actor, presentador y dueño de un restaurante, y Patricia Pérez, actriz, presentadora, escritora y experta en alimentación saludable, ejercieron de maestros de ceremonia presentando el evento, que reunió a los restaurantes finalistas de las diferentes categorías de premios y otros representantes del mundo empresarial.

La lista de los mejores restaurantes Just Eat

El restaurante tinerfeño Happy Burguer, especializado en hamburguesas, se alzó con el premio a mejor restaurante de Canarias. Para la obtención de este galardón, compitió con Zafiro Sushi y ChangQi Sushi, dos restaurantes de Las Palmas finalistas de esta categoría.

Parte del equipo del restaurante Happy Burguer acudió a la gala de entrega de premios celebrada en Madrid para recoger el galardón donde afirmaron que: “Ganar este premio supone un reconocimiento a nuestro trabajo, a la constancia. Nosotros fuimos pioneros en Canarias en este sentido, los primeros en adherirnos a Just Eat. Valoramos mucho el servicio que ofrece, de hecho, estamos pensando en abrir otro establecimiento y lo primero que haremos será unirnos de nuevo a Just Eat”.

Daniel Castañeda Reboso, que así se llama el propietario de este establecimiento santacrucero, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, ha reafirmado la importancia que tiene para su negocio pertenecer a la plataforma de pedidos a domicilio, que en la actualidad representa “casi la mitad de los pedidos que recibe para servir a domicilio”.

Asegura que aún no ha tenido casi tiempo de asumirlo ni celebrarlo: “Nos llamaron y nos dijeron que teníamos que ir a Madrid a recoger un premio -no sabíamos que se estaba votando-, así que fuimos para Madrid, lo recogimos y casi con la misma regresamos”. “Apenas he tenido un día junto a los míos tras recoger el galardón”, continua contando este herreño, ya que al día siguiente salió de nuevo de viaje, esta vez, “para celebrar la Bajada de la Virgen de los Reyes”.

Por su parte, el premio al Mejor Restaurante Just Eat 2017 fue para Burguer & Tapas, un restaurante de comida americana de Salamanca con una extensa carta de hamburguesas, que recibió un galardón dotado con 3.000 euros. Burguer & Tapas logró un doble reconocimiento al conseguir también el reconocimiento como mejor restaurante de la zona centro.

La lista al completo de mejores restaurantes según tipo de cocina y zona geográfica

Premios a los mejores restaurantes según zona geográfica:

Carpanta (Mejor restaurante Noreste)

Burguer & Tapas (Mejor restaurante Centro)

La Luna Gastrobar (Mejor restaurante Norte-Centro)

Yecla 33 (Mejor restaurante Levante)

Bonrollo (Mejor restaurante Cataluña, Aragón y Baleares)

Café Bar Mega (Mejor restaurante Sur)

Happy Burguer (Mejor restaurante Canarias)

Premios a los mejores restaurantes por tipo de comida:

Foster’s Hollywood Las Tablas (Mejor restaurante americano)

Gran Escena (Mejor restaurante chino)

Arrocería Mediterráneo (Mejor restaurante español)

Il Siciliano Centro (Mejor restaurante italiano)

Maki Malasaña (Mejor restaurante japonés)

La Mordida Princesa (Mejor restaurante mejicano)

Doner Kebab Quintana (Mejor restaurante turco)

Thai Market (Mejor restaurante tailandés)

Todos ellos han recibido un galardón acreditativo y un cheque por valor de 500 euros en material para sus respectivos negocios.

“Con casi 7 años de presencia en España, y viendo el auge que vive el sector de la comida a domicilio en nuestro país, era el momento de celebrar nuestros primeros premios”, afirmó Jesús Rebollo durante la gala. “Desde el restaurante más pequeño al más grande y reconociendo los distintos sabores, estos galardones reflejan la gran variedad y riqueza culinaria de nuestra plataforma. Esto no sería posible sin el excelente trabajo e implicación de los más de 6.500 restaurantes que forman parte de Just Eat en España. Juntos hacemos más y hemos querido rendir un homenaje a todos nuestros socios”, añadió.