Santa Cruz incorpora en sus aceras baldosas que absorben contaminación

Sergio Moreno

Aunque la finalización de las obras está prevista para octubre, ya se pueden ver las innovadoras baldosas que compondrán las nuevas aceras de la céntrica calle de Méndez Núñez, en Santa Cruz, un pavimento que tiene la singularidad de que reduce las partículas de contaminación. El material que permite esta acción es el denominado ecoGranic, un compuesto puntero en eficiencia medioambiental que ha revolucionado la tecnología industrical de este sector en el mundo.

Las baldosas en cuestión están constituidas por un material que aprovecha la contaminación atmosférica de forma similar a como las plantas realizan la fotosíntesis, oxidando gases contaminantes como el óxido nitroso, entre otros, y convirtiéndolos en elementos inocuos para la salud.

El compuesto presenta también otras ventajas: previene y combate el sobrecalentamiento, alargando la vida útil del elemento, al tiempo que será más fresco en verano; reduce los olores y repele la suciedad de los agentes atmosféricos. Ecogranic, además, está fabricado a partir de materiales reciclados, generalmente del campo de la construcción, y presenta un diseño estético moderno que no rompe con el entorno urbano.

La empresa Dragados, adjudicataria de las obras de Méndez Núñez, calcula que el uso de este novedoso pavimento permite asimismo una reducción del 28% en el presupuesto, lo que supondrá un ahorro de aproximadamente 400.000 euros.

Este material se ha usado en un tramo del carril bici de Icod de los Vinos, la primera experiencia en la Isla de este tipo de pavimento. El interior del futuro Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas, en Añaza, también cuenta con la apliación de este compuesto. No obstante, esta es la primera vez que un suelo ecológico llega hasta el centro de la capital tinerfeña, un primer paso para una ciudad que quiere ser más respetuosa con el medio ambiente.

Desde PVT, empresa que distribuye el material en las Islas, trasladan su interés en probar la tecnología en más lugares de Canarias, pues aseguran que las condiciones ambientales aumentan su efectividad. El compuesto se beneficia tanto de la humedad como especialmente de la luminosidad. La compañía confirma que tiene en cartera numerosos proyectos en las Islas en los próximos meses, tanto en el sur de Tenerife como en Los Llanos de Aridane, el Puerto de la Cruz y Las Palmas, entre otros lugares. Asimismo, cuenta con proyectos para Sudamérica que serán liderados por ingenieros canarios.

La Unión Europea apuesta fuerte por las renovables y Canarias, al ser una de las regiones con más sol y viento, se puede beneficiar económicamente, tanto de forma directa, vía ayudas europeas, como de forma indirecta, ahorrando en energías y creando un ambiente más limpio que atraiga aún más turismo.

LA CARA AMARGA: LA VÍA DE EL TOSCAL SE QUEDA SIN ÁRBOLES, DE MOMENTO

Parece contradictorio, pero así es: al mismo tiempo que se recurre al uso de materiales más ecológicos en las aceras para reducir la contaminación ambiental, en la misma calle de Méndez Núñez se eliminan los árboles. El cambió será más ecológico, pues ecoGranic eliminará otros compuestos del aire que las plantas no eliminan, pero esto no quiere decir que ambos elementos juntos no sean aún más positivos para Santa Cruz y sus ciudadanos. Además, los árboles urbanos brindan otros beneficios, aparte de combatir la contaminación. Dan sombra a una ciudad calurosa en invierno y sofocante en verano, pudiendo incluso disminuir ligeramente la temperatura. Suponen asimismo un importante elemento decorativo que hace a la ciudad más acogedora y constituye la base de un ecosistema para los animales que viven en ellos. La tala no le ha sentado bien a algunos vecinos del centro de Santa Cruz. Tanto es así, que han iniciado una campaña de protesta, recogiendo firmas, con el objetivo de forzar al Ayuntamiento a devolver a la calle de Méndez Núñez los árboles que fueron eliminados ya hace un año.