Santi Rodríguez ingresado tras sufrir un infarto

El conocido actor y humorista Santi Rodríguez sufrió el sábado un infarto y se encuentra ingresado en el Hospital Clínico Ciudad de Jaén. El propio actor publicaba una fotografía en su cuenta de Instagram explicando lo que le había sucedido. “Se suelen poner por aquí fotos bonitas y con todo perfecto. Como me pregunta tanta gente, al final lo mejor es contarlo. He tenido un infarto en la arteria esplénica. Suena fuerte pero está todo controlado. Al ser en la zona del bazo la cosa no es tan crítica. Gracias a todos por vuestros mensajes. Ahora toca optimismo y remontar de nuevo”.

Han sido muchísimos los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido el actor a través de las redes sociales, tantos que Santi reconocía no poder contestar a todos; “Disculpad si no puedo contestar tantísimos mensajes de cariño que no sabéis como animan y se agradecen. Por supuesto no dudéis que vamos a pelear. En la vida hay que asumir los contratiempos, pelear a tope y seguir adelante. Vamos a por el siguiente asalto. Os quiero mucho.”