Tenerife cuelga desde hoy el cartel de “se vende teatro, circo, música y artes callejeras” gracias a la rueda de negocio que ha programado el Mercado de Artes Performativas del Atlántico Sur, Mapas, con el objetivo de unir a artistas del sur de Europa, África y Latinoamérica, con 126 programadores de los cinco continentes, que llegaron a la Isla desde Argentina, Colombia, Estados Unidos, Australia o Corea.

Los compradores de esta primera edición son Corredor Latinoamericano de Teatro Asociación Civil, Berklee, Paso a 2 Plataforma Coreográfica/Certamen Coreográfico de Madrid, Festival Internacional de Artes Escénicas Bahía Teatro, WOMEXFestival de Buenos Aries, MOvingARTS, Pirologías-Teatro La Comedia, Miami-Dade County Auditorium, Rock y Reggae Producciones, SEDA, Festival Internacional de Circo de Calle CIRCAM, Four Winds Concerts, globalFEST / Live Sounds, Muestra Internacional de Teatro de Sao Paulo [MITsp], Australia Latin America Foundation, Asociación Cultural Mindelact, Carnaval Internacional de las Artes, La Bienal Internacional de Danza de Cali, El Centro de producción artística y cultural del Ministerio de Cultura de Chile, Terni Festival, Jodhpur RIFF, Teatro Azul, la National Performance Network (EE.UU.), Festival Internacional de Teatro Tbilisi, Teatro Pablo Tobón Seoul Music Week, Museum of Contemporary Art Chicago, Fundación Teatro Nacional Sucre, Festival de las Artes de Hong Kong, Dantzaz, Fira Tárrega Visa For Music, Festival Internacional Santiago Off, Pittsburgh Cultural Trust Circostrada, Festival Quimera, Sunfest, Teatro El Galpón de Uruguay, Festival Internacional de Teatro de Manizales, FUNDarte.

TEA Tenerife Espacio de la Artes, en la capital tinerfeña, inició ayer las actividades de Mapas, con una mesa redonda para analizar las industrias creativas y los mercados culturales en la que participaron Juan Meliá (Fonca-México), Enrique Vargas (Segib), Christine Semba (WOMEX) y Octavio Arbeláez (Ciculart). Por la tarde dieron comienzo las exhibiciones. Primero en La Recova, con Therkas Teatre y su espectáculo De algún tiempo a esta parte; y en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, con la propuesta Garganta, de Tenerife Danza Lab. Las muestras artísticas se enlazaron durante toda la tarde y finalizaron con la Compagnie Auguste Bienvenue de Burkina Faso, que se embarcó en la aventura de la música Nuym con su espectáculo Performers en la Sala Castillo del Auditorio. También subió al escenario el músico y dj creador H.A.T.

Mapas abrió sus puertas el pasado miércoles con el espectáculo inaugural, al que acudieron más de 2.000 personas, protagonizado por los canarios de Pieles.