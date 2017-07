“Señor Negrín: Váyase o tendremos que echarle”

“O se va, o lo echamos”. La admonición incluida en un tempranero comunicado de prensa remitido por el diputado de Podemos Juan Márquez simbolizó ayer la unión mostrada por los cuatro grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias contra la gestión del actual presidente de Radio Televisión Canaria, Santiago Negrín, al que no dudaron en dejar plantado durante la Comisión de Control extraordinaria celebrada ayer en la Cámara regional. Solo los diputados de Coalición Canaria se quedaron en sus sillas. El propio Negrín llegó a sentenciar, sorprendentemente, que la Televisión Canaria “está al borde del abismo”

Fueron los comentarios realizados por Negrín durante sus dos intervenciones lo que provocó el anticipado adiós de los representantes de PP, PSOE, NC y Podemos, quienes calificaron lo acaecido como “inadmisible”, “bochornoso” e “inaceptable”. Tras el grave incidente, los cuatro grupos citados se pusieron de acuerdo en que, si Negrín no dimite, articularán los procedimientos adecuados para forzarle a dejar el cargo.

La reunión, de carácter extraordinario, empezó con las alocuciones de quienes la solicitaron: Dolores Corujo (PSOE) y Juan Márquez (Podemos). Ya entonces comenzaron las reiteradas invitaciones a Negrín para que se marche antes de que lo echen. La primera réplica del periodista ya levantó ampollas entre los diputados, pero la comisión continuó como había empezado: todos menos CC le pidieron la dimisión.

El clímax llegó cuando Negrín tomó por segunda vez la palabra. Tras negar que la Televisión Canaria corra el riesgo de cesar sus emisiones al no renovarse el concurso y su derecho a acelerar un súpercontrato de algo menos de 150 millones previsto para dentro de un año, una diatriba dirigida contra Román Rodríguez provocó el abrupto final de la cita parlamentaria. En sus intervenciones, Negrín incluso habló de “comportamientos de tinte mafioso” para influir en dicho contrato y acusó al ya citado líder de Nueva Canarias de presionar a la responsable de los informativos del canal autonómico.

Pero no acabó esa segunda intervención. “Irnos de allí fue un acto de dignidad porque pedimos amparo a la presidenta de la comisión y no se nos concedió” explicaba ayer Márquez. “Se ha cruzado una línea roja, fue bochornoso”, relataba el socialista Iñaki Lavandera. “Ha traspasado el límite”, resumía el propio Román Rodríguez. Durante la propia comisión, la representante del PP hacía suya la frase que ayer unió a los cuatro grupos de la oposición: “Debería irse antes de que le echemos”.

“Representamos al 83% del electorado”, reflexionaba Rodríguez, “porque Negrín solo cuenta con el apoyo tácito de Coalición Canaria, así que cabe esperar que dimita”. Sobre los ataques dirigidos contra su persona, el que fuera presidente del Gobierno de Canarias considera que “son anécdotas que ni quiero replicar; aquí lo importante es evitar que la tele no tenga que cerrarse. Está en peligro, y no podemos permitir que pase como en Valencia”.

También Lavandera considera que el canal corre el riesgo de, como se dice en el argot técnico, pase a negro “por la incompetencia contrastada de Negrín. Ha puesto en peligro la continuidad de la Televisión Canaria y lo de hoy [ayer para el lector] no ha sido más que otra muestra de sus malos modos y de su incapacidad para desempeñar el cargo que todavía ocupa”.

“Tenía una oportunidad para explicarse tras lo sucedido en la última reunión del Consejo Rector, pero ha sido lamentable”, apuntaba Márquez sobre la actitud mostrada por Negrín durante la comisión. Para el de Podemos, “resulta intolerable que ataque de esa forma a los representantes elegidos por todos los canarios”.

También la portavoz del PP, Luz Reverón, aludió a la posibilidad de que la no renovación del contrato para el transporte de la señal tenga consecuencias catastróficas, y celebró que fuera el consejero del PP en el Consejo Rector “el que ha parado las patas” a Negrín.

Sobre la posibilidad de que sea el aún máximo rector del ente público audiovisual autonómico quien decida sobre el multimillonario contrario previsto para 2018, todos los grupos de la oposición coincidieron en que tal posibilidad es incompatible con la actual legislación.

A Negrín le quedó el apoyo manifestado desde Coalición, si bien su diputada, Guadalupe González Taño, llegó a reconocer ayer que “ha cometido errores”, pero entiende que el origen de los mismos está, precisamente, en le ley que hoy regula la televisión de todos los canarios.

Negrín también pierde el único apoyo que le quedaba en el Consejo Rector: el del PP

Por MARÍA FRESNO

Las diferencias vividas ayer en la comisión de control de la Radio Televisión Canaria (RTVC) se trasladaron también al Consejo Rector, donde el consejero del Partido Popular (PP), Alberto Padrón, retiró su apoyo al presidente, Santiago Negrín. Según la consejera María Lorenzo, ayer se “escenificó en el Consejo lo ocurrido horas antes en el Parlamento, con lo que Santiago Negrín, “ya se ha quedado solo”, al perder el “único” apoyo que tenía.

Lorenzo explicó que los dos únicos asuntos que se llevaron al Consejo se quedaron sobre la mesa a la espera de la celebración de una nueva reunión.

Se aprobaron todas las actas pendientes del año 2016, que no se habían aprobado, “a pesar de mis reiteradas peticiones”, declaró Lorenzo, así como el acta de la única sesión de 2017, celebrada el pasado mes de junio. Para proceder a la aprobación de estas actas, el consejero del PP quiso dejar constancia, según Lorenzo, de que había pedido informes sobre que todos los nombramientos que se hicieron de directivos en la RTVC se habían hecho cumpliendo los requisitos legales, y de que la participación como secretario en un Consejo se hizo avalado por el informe jurídico de la secretaria.

Tras estas matizaciones se procedió a la aprobación de otros puntos que, finalmente, quedaron sobre la mesa. El primero, explicó Lorenzo, era sobre la carta que el presidente del Consejo, Santiago Negrín, envió al Parlamento para informar de que iba a iniciar de forma “apremiante” el proceso para la adjudicación mediante concurso de los servicios informativos durante la próxima década. Según Lorenzo, el consejero Alberto Padrón, señaló que no podía “avalar” esta actuación puesto que esa potestad corresponde al Consejo no al presidente. En segundo punto, sobre el pliego de condiciones de esta adjudicación, Padrón también pidió que se quedara sobre la mesa “al no haber tenido tiempo de estudiarlos”.