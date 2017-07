Sergio Rodríguez: “No hay traición al Real Madrid, no había hueco”

El jugador tinerfeño de baloncesto Sergio Rodríguez afirmó en una entrevista concedida al diario El Mundo que, “mi relación con el Real Madrid siempre ha sido buenísima. Estar en un sitio tantos años, con todo lo que he conseguido…siempre voy a tener un buen recuerdo y voy a ser parte del Madrid. Entiendo las circunstancias. Tenía que esperar algo de la NBA que me pudiese convencer o atraer. Cuando veo que las cosas no van en la dirección que yo querría, sí hay conversaciones con el Real Madrid, pero ellos tienen el equipo hecho y no hay hueco.Hablan con mi agente del futuro, pero dijeron que este año no, que la plantilla estaba cerrada. No entiendo lo de traición, la mejor opción para competir por todos los títulos este año se dio en el CSKA”

El Chacho tendrá que visitar la cancha del Real Madrid con motivo de la Euroliga. Una visita con mucho morbo y en la que el genial base lagunero asegura que, “volver al Palacio va a ser especial por todo lo que he hecho alli.Cada uno podrá hacer lo que quiera, como es lógico. La ilusión de poder jugar al baloncesto al máximo nivel es lo que me da gasolina”.

“Me decidí fichar por el CSKA porque tenían muchas ganas de contar conmigo. Era difícil no elegirlo. Y luego hay que entender las circunstancias, concluyó el base tinerfeño.