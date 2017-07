“Somos más de 200 españoles trabajando en Marvel o DC”

Cuando Natacha Bustos leyó por primera vez un cómic de los X-Men, se sintió identificada y conectó desde la primera viñeta con Tormenta, la superheroína afroamericana. Así comenzó su relación de amor con el mundo de las historietas esta ibicenca formada en Pekín, cuya primera novela gráfica se inspiró en la catástrofe de Chernobyl, traducida en Francia, Japón y Corea del Sur. Ahora dibuja para Marvel en Moon Girl and Devil Dinosaur, desde 2015. La autora de Tchernobyl, Lolita HR o Spider-Man Universe, ha conquistado con su estilo a una de las empresas más importantes de cómics del mundo, al público de todas partes y al jurado de galardones como el Girasol, en 2012. En el marco de la Tenerife Lan Party, la dibujante se citó con DIARIO DE AVISOS, justo después de concluir una mesa redonda sobre su sector, para realizar esta entrevista.

-El dibujante español Gabriel Walta acaba de conseguir el premio Eisner, los Óscar del mundo de la viñeta…

“Conozco su trayectoria y todo lo que hace desde que empezó, y no me sorprende nada que se lo hayan dado. Tiene un gran talento y su obra es genial. Su cómic de superhéroes La visión parece más bien una historia costumbrista”.

-¿España es una fábrica de talento en el mundo del cómic?

“Basta con decir que somos más de 200 españoles trabajando en Marvel y DC. Aquí tenemos más talento de lo que la gente espera y da pena que muchos dibujantes sean mucho más conocidos en Estados Unidos que en España. En eso consiste nuestra lucha ahora: hacernos más conocidos aquí y mostrar que el talento se está yendo fuera por la falta de oportunidades. Esta profesión de dibujante no se ha reconocido hasta ahora, sobre todo a nivel económico, que es, al fin y al cabo, la razón por la que emigran los dibujantes de cómic o trabajan desde España para clientes extranjeros”.

-En una ocasión comentó que gracias a Marvel iba a “poder vivir” de las viñetas. ¿Lo ha conseguido?

“Era la primera vez que mi trabajo se convertía en algo más profesional. Cuando publiqué mi primera obra en España, que no estuvo muy bien remunerada, sentí que me profesionalizaba, pero hasta que no pude vivir de esto no me sentí dibujante de cómic”.

-¿Podría haber una industria como la estadounidense en España?

“Estamos muy lejos de conseguir eso. En la actualidad resulta muy complicado publicar aquí por varias razones: porque no hay demasiados lectores, las tiradas son muy pequeñas, los números no se ajustan y el dinero que reciben los artistas no compensa todo el tiempo invertido. Por eso, yo veo a los que publican solo a nivel nacional como a auténticos superhéroes, porque deberán dedicarse a otros trabajos para poder sobrevivir”.

-Y hablando de superhéroes, ¿cómo nace Moon Girl?

“Ella es como yo cuando era pequeña [ríe]. Moon Girl es un regalo que no me esperaba, una cuestión de trabajo y de azar. Tuve la suerte de empezar mi carrera en Estados Unidos trabajando en un cómic protagonizado por un personaje tan interesante, que empezábamos a construir desde cero. Antes existió el Moon Boy, pero ella es original. Estoy muy contenta”.

-Cuando edita Moon Girl and Devil Dinosaur, en 2015, Marvel pretendía llegar a más público, en este caso, al afroamericano. Lo hizo también creando superhéroes homosexuales. ¿Consiguieron el objetivo?

“El objetivo no es solo llegar a ese público específico, sino llevar a estos personajes al público general. Eso es lo que más me ha motivado de este proyecto y, por eso, continúo trabajando con Marvel. Para romper los estereotipos de género y raza, y que los lectores puedan disfrutar de una historia independientemente de todo eso. Aquí no interesa si es negro o mujer o gay, es importante la historia y lo que pueda enseñar”.

-¿Sigue siendo el mundo del dibujante de cómic un lugar de hombres?

“Como pasa en muchos otros sectores, las mujeres hemos entrado tarde en esta historia, pero intentamos estar ahí. El mundo del cómic es cada vez más abierto y, al mismo tiempo, cada vez hay más lectoras. Esto hace que se amplíe el horizonte”.

-¿Notó eso en la TLP? ¿Hay cada vez más chicas interesadas en el mundo del cómic?

“Sí, y es que cada vez son más. Formo parte del Colectivo de Autoras del Cómic en España, creado hace cuatro años. Nuestro objetivo es hacer listas internas de autoras españolas y visibilizar la obra de ellas. Estamos contentas con el resultado, y también con los chicos que se están sumando a la causa”.