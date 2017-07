Soria destapa la caja de los truenos en el PP y carga contra Montoro

El exministro José Manuel Soria culpa directamente a Cristóbal Montoro de ser el responsable directo de su salida del Gabinete de Mariano Rajoy. Según indicaron fuentes cercanas al exresponsable de Industria, Montoro habría mostrado al presidente del Gobierno la liquidación del impuesto de sucesiones de su madre, donde aparecía una cuenta en Suiza, justo cuando los papeles de Panamá lo tenían acorralado. El hecho provocó que el exministro optara por presentar su dimisión.

Soria, como ayer recordó El ESPAÑOL, no es el único que culpa al ministro de Hacienda de utilizar los datos que obran en su ministerio para perjudicar a algún rival. El caso más sonoro fue el de la filtración de los datos fiscales del IRPF de Esperanza Aguirre apenas unos días antes de que se celebrasen las elecciones municipales en las que ella se jugaba la Alcaldía de Madrid.

También José María Aznar señaló con el dedo acusador al ministro de Hacienda cuando en la primavera de 2016 se filtró una investigación tributaria sobre 2009 y 2010. Los abogados del expresidente del Gobierno presentaron ante la Fiscalía del Estado una denuncia por revelación de sus datos tributarios en la que apuntaron directamente a Hacienda como filtrador. Un año antes, quien fuera número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, también cargó las tintas contra Montoro tras la polémica regularización de 425.000 euros con Hacienda. Ahora es un excompañero de Gabinete quien vuelve a poner en el centro del huracán a Cristóbal Montoro, el ministro que la semana pasada fue reprobado por el Parlamento tras el varapalo del Constitucional a su amnistía fiscal.

Según ha publicado El Mundo, Soria ha redactado un explosivo libro en el que revela como detonante de su dimisión que Montoro alarmó a Rajoy con una vieja cuenta suiza de su madre. Relata que él había liquidado y declarado al fisco esta cuenta, pero se negó a tener que hablar de su madre en el Parlamento para apartarla de la polémica. Le pareció indignante la actitud de Montoro y lo tomó como un ajuste de cuentas. En este libro sobre sus vivencias políticas Soria lanza fuertes críticas al ministro de Hacienda, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y a grandes grupos eléctricos y audiovisuales, entre otros. El propio Soria ha informado ya del contenido de su libro a miembros del Gobierno y del PP, según confirmaron fuentes de su entorno al citado rotativo. Estas fuentes puntualizan que aún no ha decidido si lo va a publicar, aunque está terminado y cuenta con 150 páginas.

“No vamos a hacer tráfico de influencias. Eso no va conmigo, además, si hubiera querido dedicarme a eso, no necesitaría montar un equipo tan amplio”, declaró Montoro a El Mundo en 2006, cuando fundó la consultora Montoro y Asociados con su hermano Ricardo y ex altos cargos de su departamento. Esta semana, 11 años después, ha sido admitida a trámite la querella de Anticorrupción acusando a este despacho de tráfico de influencias, entre otros delitos, por un contrato conseguido en las Cámaras de Comercio en 2012. Para entonces, Montoro llevaba cuatro años desvinculado de la consultora, rebautizada como Equipo Económico, pero aún seguía su hermano.

Un cliente preferente en aquel 2012 era Abengoa. Por eso echaba humo el entonces ministro de Industria. En el verano de 2012 entraron en su despacho, entre otros, su entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, con un correo electrónico procedente del gabinete del ministro de Hacienda, según cuenta El Mundo.

Soria esperaba ese correo porque Montoro había frenado ya en dos consejos de ministros su reforma energética para reducir ayudas a las empresas de energía renovable, entre las que destacaba Abengoa. El ministro canario había pedido a Montoro que le hiciera propuestas y ahí la traían sus colaboradores, pero, según dicho periódico, la que recibió era asombrosa. En aquellas semanas, el entonces consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, atacaba públicamente a Soria comparando su plan contra las renovables con la expropiación de YPF en Argentina. Soria se planteó “denunciar a Montoro”, pero no lo hizo, “por lo que habría supuesto para el Gobierno en aquella época en que España estaba al borde del rescate”, según fuentes de Industria en la época.

En el Ministerio de Hacienda aseguraron a El Mundo que ni Montoro ni su entonces jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, hermano del presidente de Equipo Económico, enviaron documentos de Abengoa a Industria, pero el correo llegó, según las fuentes consultadas a Industria: “Vaya si llegó”.

Según la versión del expresidente regional del PP canario, dimitió como ministro porque debía asumir los errores cometidos con las explicaciones que había dado sobre sus empresas, pero en el libro que prepara añade el detonante de que no podía soportar tener que hablar de su madre en el Congreso.