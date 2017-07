El sueño de Andrea, la sirena tinerfeña que triunfa en la red

Andrea Luis ha cumplido uno de sus sueños: convertirse en una sirena. Tal y como cuenta en su perfil de Instragram, desde que era pequeña siempre ha amado el mar y, sobre todo, las sirenas. En conversación telefónica con DIAIRO DE AVISOS relata que “siempre, desde que mi padre me llevaba a la playa de pequeña, me ha encantado bucear, la vida marina, incluso iba a estudiar biología marina”. Uno de sus mayores sueños era nadar en el mar con una cola de estas mitológicas criaturas. “No fue hasta hace un año cuando me enteré de que existía la posibilidad de poder convertirme en una sirena de verdad al poder crear una cola de silicona”, cuenta.

Esta joven de 19 años, nacida en La Orotava, estudiante de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y artista, se propuso construir su propia cola. Lo que pensaba que le llevaría tres meses se convertiría en un trabajo de un año. “El principal problema fue conseguir los materiales. Es un material especial, una silicona que se utiliza para las películas, y aquí no hay tiendas especializadas. Están en Madrid y Barcelona. Fue complicado traerlo hasta aquí”. Además, “yo de escultura se bastante poco”, prosigue.

La cola pesa 16 kilos “y necesitas practicar mucho para nadar bien con ella. Ya la he utilizado tres veces y la verdad es que se nada muy bien”.

Y lo cierto es que ha merecido la pena, tal y como puede verse en el vídeo y las fotos publicadas en sus redes sociales. De hecho, las instantáneas grabadas este sábado en la playa de San Telmo, en el Puerto de la Cruz, se han hecho virales de forma instantánea.

Ha triunfado tanto que varias personas ya le han preguntado que “si la compré o si las hago”, cuenta. “La verdad que podría hacer alguna pero llevaría mucho tiempo”.

Desde su perfil de Instagram, además de regalarnos estas preciosas imágenes, quiso agradecer a todas las personas que la ayudaron y la apoyaron para hacer realidad su sueño, empezando por su profesor de escultura, Alexis, “a mi madre, mi padre, mi hermano, mi tía y mi abuela y a Jesús por apoyarme en todo el proceso y nunca haber dudado de mí” y un largo etcetera que dice mucho del empeño de esta joven artista.

Pero no es la primera vez que se ve una cola de sirena por Tenerife. Hace poco otra ‘sirena’ canaria con medallas olímpicas también cumplió su sueño. No es otra que Michelle Alonso. La deportista del ADEMI surcó el agua de la piscina del Complejo Deportivo Santa Cruz-Ofra transformada en una espectacular ninfa acuática, gracias a Sirenas Mediterranean Academy, en enero.