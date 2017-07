Un supuesto exempleado de McDonald’s enseña la suciedad de un establecimiento

McDonald’s está de nuevo en boca de todos tras unas fotografías publicadas en las redes sociales que muestran la suciedad de sus instalaciones. Un supuesto extrabajador llamado Nick hizo puna publicación en Twitter y las reacciones no han tardado en llegar. En establecimiento al que hace referencia estaría ubicado en Louisiana, en Estados Unidos, y en las fotografías se puede observar gran cantidad de grasa y suciedad.

La publicación hecha en las redes se ha convertido en viral y ya suma más de 14.000 ‘retuits’ y más de 16.000 ‘likes’.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering… pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce

— nick (@phuckyounick) 14 de julio de 2017