Tenerife acoge el 22 de noviembre la gala de la ‘Guía Michelin 2018’

Tenerife ha sido elegida para acoger la gala de la prestigiosa guía Michelin España & Portugal 2018, que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en el hotel The Ritz-Carlton Abama, en Guía de Isora. Esta cita supone el reconocimiento a la calidad de la gastronomía de Tenerife, convertida en uno de los principales atractivos turísticos de una isla que recibe más de cinco millones de turistas al año.

La noticia fue dada conocer ayer en una rueda de prensa celebrada en el restaurante Kabuki Wellington de Madrid, que contó con la asistencia del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y la directora comercial de Michelin Travel Partner España Portugal, Mayte Carreño, junto al viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, y el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales. Cocineros de la talla de Juan Carlos Padrón y su hermano Jonathan, Erlantz Gorostiza, Ricardo Sanz, Daniel Franco o Martín Berasategui, que suman con sus restaurantes cinco estrellas Michelin para la Isla, también estuvieron presentes en el acto.

El presidente del Cabildo de Tenerife destacó la “ilusión” de la Isla por acoger esta gala, “el diamante de un año de oro” consagrado a la promoción gastronómica. Alonso explicó que Tenerife es un destino de excelencia “y desde hace muchos años se está trabajando por la calidad desde un punto de vista integral”. En esta línea, subrayó que la Isla tiene “muy buenos vinos, muy buenos cocineros y muy buen producto”. Para el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, “el hecho de que Tenerife acoja la próxima Gala de la guía Michelin es una gran noticia para Canarias, que viene a constatar el esfuerzo que desde el Archipiélago se está realizando para poner en valor la gastronomía canaria y sus excelencias, así como la apuesta decidida por el producto local, como base de esa cocina, y el reconocimiento del trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores”.

Mayte Carreño, directora comercial de Michelin Travel Partner para España y Portugal, afirmó, por su parte, que “Tenerife ha sido una sorpresa porque no estaba en nuestras primeras listas. Es un ejemplo del trabajo en equipo maravilloso que se ha hecho por parte de instituciones públicas y privadas, por parte de The Ritz-Carlton Abama y de Turismo de Tenerife”. Para la responsable de Michelin, “la importancia del turismo, la calidad de la gastronomía y la apuesta por la excelencia convierten a Tenerife en el marco ideal para acoger esta gran fiesta gastronómica”. El hotel The Ritz-Carlton Abama será el escenario en el que se desvelen los secretos de la edición de 2018.

El 22 de noviembre se reunirán allí periodistas y críticos gastronómicos, tanto nacionales como internacionales, así como un buen número de chefs. Además de los galardonados con estrellas Michelin, estarán presentes cocineros de las distinciones Bib Gourmand y Plato Michelin. En la exclusiva cena de gala se podrán degustar las creaciones de los cuatro restaurantes con estrella de Tenerife: El Rincón de Juan Carlos (Los Gigantes), Abama Kabuki (Guía de Isora), Kazan (Santa Cruz de Tenerife) y M.B (Guía de Isora), cuyo chef, Erlantz Gorostiza, será el coordinador de la gran fiesta culinaria.

Además, se contara con la colaboración, como anfitriones de honor, de Martín Berasategui y Ricardo Sanz, con sus respectivos restaurantes Martín Berasategui (Lasarte-Oria, tres estrellas) y Kabuki Wellington (Madrid, una estrella).

El Drago y El Patio, del Jardín Tropical, los pioneros

Los restaurantes El Drago, en Tegueste, de Carlos Gamonal, y El Patio, con Juan Gálvez, del hotel Jardín Tropical en Adeje, fueron los pioneros en traer las estrellas Michelin a Tenerife en los años 1999-2000. El Drago, que mantuvo el conocido macarrón de la Guía Roja durante un año, continúa hoy abierto en manos de Carlos Gamonal hijo y su hermana Priscila, quienes mantienen en la carta platos canarios que en su día abanderaron este restaurante. En cuanto a El Patio, conservó el galardón durante dos años hasta la marcha de Juan Galvéz. Tras sufrir una amplia remodelación, hoy alberga El Churrasco, de Mario Gil n