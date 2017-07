The Limboos protagoniza el cierre de la tercera edición del festival Laguna Rock&Roll

La tercera edición del festival Laguna Rock&Roll concluirá el próximo día 29 de julio, a partir de las 21:00 horas, con las actuaciones de las bandas locales Los Contratiempos, los italianos The Radio Star y los madrileños The Limboos. Esta cita se llevará a cabo en la plaza de La Concepción, con entrada libre. La iniciativa está organizada por Cultura de La Laguna y MG Producciones, y en ella colaboran las concejalías de Comercio y Turismo, así como Vulcan Rockers y la Fundación CajaCanarias.

Con esta nueva entrega de rock and roll se pone fin a una serie de conciertos que se iniciaron el pasado 20 de mayo con la actuación de The River y que continuaron con las actuaciones de The Thunder Rockets (10 de junio) y Rockin Balboas (1 julio). En esta ocasión serán tres grupos los que tomen el escenario del céntrico espacio lagunero.

La gran noche del festival Laguna Rock&Roll del próximo día 29 estará liderada por The Limboos, una banda procedente de Madrid que, con tan sólo tres años de vida, ha logrado generar un revuelo a lo largo y ancho de la península que los ha catapultado como una de las bandas más sólidas y bailongas del panorama actual.

En su primer trabajo, Space Mambo (Penniman Records, 2014), presentaron una contagiosa colección de canciones propias en las que actualizan lo mejor del Rhythm and Blues, aderezándolo con ritmos e influencias latinas. La crítica los ha catalogado como una de las propuestas más frescas y originales que se pueden ver sobre un escenario.

The Radio Star es una formación que llega desde Italia, formada en el verano de 2014 y que se compone de tres músicos con veinte años de experiencia. En su repertorio se puede escuchar rockabilly, hillibilly, surf y hasta algunos clásicos pop rock internacional, a los que cambian radicalmente su atmósfera, pero siempre intentando mantener su esencia inicial.

Formados en el año 2006, Los Contratiempos son hoy en día unos de los principales grupos dentro del panorama rockin’ de Canarias. Motivados desde sus inicios por sumergirse en la música Rock and Roll de los años 50 y 60, incluyen en su repertorio estilos como el swing, rockabilly, surf, country, yodel, western, skiffle o hawaiano, etc. Todo ello integrado dentro del marco del Rock and Roll más genuino.