Un tiburón ataca a un bañista en Miami Beach

Un tiburón mordió a un hombre en la playa Haulover Beach, al norte de Miami Beach el domingo por la tarde, según informó el departamento de Rescate y Bomberos de Miami-Dade y publicó el periódico Miami Herald. El herido fue llevado al hospital con heridas en ambas piernas.

Según Erika Benítez, la portavoz del departamento de Rescate, los vigilantes de la playa ya habían advertido de la presencia del tiburón. Justo en el momento en el que procedía a salir del agua el bañista fue mordido en ambas piernas por lo que parecía ser un tiburón toro de casi dos metros de longitud, publicó el Herald. Pudo salir por su propio pie y en el momento de ser atendido, el hombre estaba consciente y las heridas no suponen peligro para su vida.

witness taking this picture as water was being evacuated. shark seemingly in view. courtesy Rob Boyte. @wsvn #sharkattack #haulover #beach pic.twitter.com/yItr4OmXjK

— Ann Keil (@ann_keil) 10 de julio de 2017