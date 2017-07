Torres, Hernández y Aguilar llaman a votar a los militantes del PSC-PSOE

Los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar, ya han depositado su voto en las primarias que el partido celebra hoy y han coincidido en la importancia de que los militantes participen en estas elecciones.

Un total de 6.793 militantes socialistas están llamados a elegir hoy a su nuevo secretario general en una jornada que arrancó a las diez de la mañana y que por el momento se está desarrollando con normalidad.

La candidata Patricia Hernández ha sido la primera en votar y ha hecho un llamamiento a los afiliados del PSOE para que llenen las urnas de sufragios en esta “jornada histórica” en la que se decidirá quién liderará el partido.

Tras depositar su voto en la Agrupación Local del PSOE de Santa Cruz de Tenerife, acompañada de su marido e hijo, la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento canario ha reconocido que aunque se ve como la nueva líder del partido en Canarias, “eso tendrán que decidirlo los militantes en las urnas”.

Algo después, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar votaba en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha incidido en que ha forzado en estas primarias a los otros dos aspirantes al cargo “a decir lo que no querían decir”.

“Ahora todos dicen lo que yo he dicho siempre: no a los pactos en cascadas porque son una infamia; no a ninguna posición sumisa de ATI, que no gana las elecciones; no a una coalición preelectoral con NC, no quiero cuña de ninguna otra madera que no sea PSOE en las listas del partido”, ha aseverado.

Ángel Víctor Torres ha sido el último candidato en depositar su voto, en Arucas (Gran Canaria), donde fue alcalde.

El candidato que más avales presentó en este proceso ha destacado que “es la primera vez en la historia que los hombres y mujeres del PSC-PSOE votan directamente a su secretario general”, por lo que ha considerado que “es el día de la militancia con mayúsculas”.

Además de celebrar que la militancia esté acudiendo a votar “de manera importante”, ha recalcado que las bases, que tienen opciones para elegir en estas primarias entre los tres aspirantes al cargo, son las que construyen el proyecto socialista.