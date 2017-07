Tráfico convocará 100 plazas para que militares ejerzan de examinadores

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha informado de que la DGT convocará en enero de 2018 un total de 36 plazas para que el personal de tropa y marinería, del Ministerio de Defensa, pueda acceder al puesto de examinador de tráfico.

Serrano también estima que para el 1 de diciembre de 2018 habrá un total de 928 examinadores de plantilla, cifra a la que hay que restar las posibles jubilaciones durante este periodo, que la DGT estima que serán entre 20 y 35 en 2017 y entre 20 y 30 en 2018. Es decir, con las jubilaciones previstas por la DGT, habría de media 876 examinadores en total, entre 89 y 114 más, ya que actualmente hay 774 examinadores.

Así lo ha asegurado Serrano este martes 18 de julio en la Comisión de Seguridad Vial y Tráfico del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido para informar sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente a los problemas del colectivo examinador -en huelga desde el mes de junio- y para explicar la situación de los complementos en las retribuciones prometidos hace más de dos años.

Según ha especificado Serrano, en esta primera convocatoria destinada a los militares, se prevén 32 aprobados, que se incorporarían el 1 de abril de 2018.

NO SE DESCARTAN MÁS PLAZAS PARA MILITARES

Tal y como ha avanzado este martes en la Cadena Ser, Tráfico convocará 100 plazas para que militares de más de 45 años puedan ejercer de examinadores de tráfico, con el objetivo de aumentar el número de trabajadores de este colectivo. Aunque por el momento sólo se contempla la convocatoria de 36 plazas dirigidas a este colectivo de Defensa, fuentes del organismo han afirmado a Europa Press que no se descarta que haya nuevas convocatorias en un futuro.

Para que estos trabajadores puedan ser examinadores, tendrán que realizar un programa de preparación de once semanas, requisito común para todos aquellos que desean acceder a este puesto, excepto los que ya son examinadores y quieran ascender del nivel C2 al nivel C1.

En cuanto a personal de nuevo ingreso, se ha previsto la convocatoria de 80 plazas para abril de 2018, en la que se prevén 70 aprobados que se incorporarían en julio de 2018, según ha recordado Serrano.

Posteriormente, en septiembre de 2018 se convocarán otras 36 plazas para funcionarios de Tráfico que no son examinadores, en la que se estiman 32 aprobados que se incorporarían el 1 de diciembre de 2018.

Asimismo, el director de la DGT ha señalado que antes de que acabe 2017 se convocarán 435 plazas de promoción interna para que los examinadores (el 60% de la plantilla del total del colectivo) puedan mejorar su situación laboral y retributiva, al poder acceder así a la nueva especialidad creada por el Gobierno como funcionarios del subgrupo C1. Según la DGT, en la actualidad son 432 funcionarios examinadores los que pertenecen al subgrupo C2.

AYUDA A LA FORMACIÓN PARA PROMOCIÓN

Por otro lado, el director del organismo ha informado de que la DGT ha decidido que estos 435 examinadores que quieran promocionar dentro de la DGT tengan una ayuda a la formación para realizar la prueba.

En su intervención, Serrano también ha indicado que en junio de este año se han incorporado 18 examinadores más, lo que supone que actualmente el número total de trabajadores asciende a 774. Además, se han convocado nuevas plazas para funcionarios de la DGT que no son examinadores para septiembre de este año, convocatoria a la que se han apuntado 24 trabajadores del organismo, con una estimación por parte de DGT de 20 aprobados. Con estos nuevos trabajadores, en diciembre de este año habría 794 examinadores.

Sobre la huelga de los examinadores, que el colectivo ha anunciado que será indefinida a partir de septiembre, Serrano ha dicho que, en ese caso, se decretarían servicios mínimos.

RESPONSABILIDAD DE FUNCIÓN PÚBLICA, NO DE DGT

La oposición ha coincidido en reprochar a Serrano que su discurso en una comparecencia anterior, en el mes de mayo, en la Cámara Baja daba a entender que este problema estaba solucionado y, sin embargo, ahora se encuentran con tres problemas: el de los examinadores, el de las autoescuelas que están a punto de cerrar y los alumnos que no se pueden examinar.

El portavoz socialista en esta comisión, Pablo Bellido, ha criticado que quien decida sobre la solución de esta huelga no sea la DGT sino el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y que, aunque había un compromiso, finalmente no se vaya a aprobar un complemento específico que, según ha explicado, no costaría más de tres millones de euros al año e incluso se podría financiar con las tasas de exámenes.

“El problema se puede resolver mañana mismo con un complemento de productividad, mientras se resuelve el complemento específico”, ha apuntado Bellido.

Del mismo modo se ha expresado el portavoz de Unidos Podemos, Jorge Luis, que ha acusado al director de la DGT de “falta de sensibilidad con los tiempos de este conflicto” al hablar de una solución para mayo de 2018. “Creemos que se pueden hacer las cosas mejor para los examinadores y los colectivos afectados y debe tomarse el tema con responsabilidad”, ha declarado.

Para la portavoz de Ciudadanos en materia de Seguridad Vial, Irene Rivera, este conflicto requiere una “solución inmediata” que Serrano, a su juicio, no ha presentado en su comparecencia. La diputada naranja ha señalado que “luego se podrán poner medidas a largo plazo” pero “el problema ahora es desbloquear la huelga con una solución encima de la mesa que el colectivo de examinadores está esperando”.

Desde ERC, su representante Joan Olòriz, ha advertido de que “el Gobierno se está desgastando solo” con este tema, mientras que el diputado de PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha recordado que este problema de funcionarios y administración está afectando “a ciudadanos indefensos que no tienen alternativa” para sacarse el carné porque no existen más cauces para hacerlo. Finalmente, el portavoz de PDeCAT, Antoni Postius, ha pedido a Serrano que pida perdón a los usuarios que se han quedado sin poder acceder a los exámenes de conducir por culpa de una soluciones que, a su juicio, “llegan tarde”.

Coincidiendo con la comparecencia de Serrano en el Congreso, representantes de todos los partidos políticos con representación en el Congreso, varios miembros del órgano de gobierno de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), la patronal de autoescuelas CNAE, una asociación de autoescuelas agrupadas bajo el nombre de AUDICA, profesores de autoescuela pertenecientes a ATAAC y representantes de UGT-CAT, se han reunido, también en el Congreso, para presionar al gobierno para que asuma sus compromisos y poder desconvocar la huelga de examinadores.