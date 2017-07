El director general de Blablacar para España y Portugal, Jaime Rodríguez, dijo hace unas semanas que en breve no tendrá sentido tener coche en la ciudad. No sé si se llegará a este punto, pero lo que sí es cierto es que la aparición de nuevos modelos de negocio alternativos a las empresas de transporte tradicional está revolucionando un sector que, a día de hoy, se siente amenazado. Empresas como Uber o Cabify han irrumpido con fuerza en un sector, casi monopolizado, y con una legislación muy afín. Los modelos de economía colaborativa están generando competencia en sectores muy afianzados que hasta hace unos años poco se tenían que preocupar por la competencia. El hecho de que ahora, un ciudadano, pueda acceder a un vehículo a través de una app y que el mismo lo lleve y lo traiga a cualquier punto de la ciudad o a las afueras sin riesgo de que lo lleve por el camino más largo y, sobre todo, sin utilizar dinero en efectivo (puesto que el trayecto se paga a través de la app) facilita y hace mucho más cómoda la elección del consumidor. En Europa y EE.UU. este sistema está perfectamente afianzado y regulado, pero en España, debido a la legislación tan excesivamente rígida que tenemos y a las contínuas protestas de quienes se ven amenazados (los taxistas) este modelo aún no está del todo implantado. Reconozco que los taxistas se pueden sentir temerosos, pero en lugar de quejarse porque les llega competencia, deben dejar que sean los propios ciudadanos quienes decidan qué opción coger y sobre todo esforzarse por ofrecer nuevas alternativas y renovarse. En los momentos de crisis, como el que hemos vivido en lo últimos años, la imaginación es lo único que puede hacernos diferentes. Uber va a llegar, más tarde o más temprano, porque es una demanda del consumidor. Lo importante ahora es renovarse y ofrecer alternativas en lugar de negar la evidencia.