Unos 270.000 ‘mileuristas’ estarán exentos de pagar el IRPF en 2018 en Canarias

Unos 270.000 trabajadores canarios (casi todos mileuristas) estarán exentos de pagar el IRPF el año que viene. Según el acuerdo alcanzado entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Ciudadanos a cambio de que la formación naranja dé su apoyo al techo de gasto de 2018, todos aquellos trabajadores que ganen menos de 14.000 euros al año no tendrán que pagar el IRPF, es decir, que no harán la declaración de la renta.

Parece que el álgebra se está imponiendo en el Congreso Diputados y los partidos están consiguiendo arrancar al PP medidas concretas a cambio de apoyo parlamentario. Y es que, la rebaja fiscal anunciada ayer por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes en toda España y costará unos 2.000 millones de euros. Según Rivera, Montoro ha dicho que sí, no porque le guste bajar los impuestos o cumplir los pactos, sino porque “somos decisivos”.

En concreto, el pacto incluye que la exención del IRPF se eleve de los 12.000 euros anuales actuales a los 14.000 euros, es decir, que quien cobre menos de esto no tendrá que tributar. En esta franja están incluídos los mileuristas, aquellos que cobran entre 1.000 y 1.300 euros brutos al mes, que con esta medida, en 2018 empezaran a no tener retención en la nómina del IRPF.

Además, el siguiente tramo, de 14.000 a 17.500 euros anuales, también tendrá rebaja fiscal. A ellos se sumarán otras 700.000 personas que se beneficiarán de una deducción de 1.200 euros anuales en la declaración de la renta por tener ancianos y personas discapacitadas a su cargo.

En el caso de Canarias y, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) correspondientes al año 2014 (los últimos disponibles), hay 138.747 trabajadores que han declarado que cobran entre 6.000 y 12.000 euros al año, y 133.380 que cobran entre 12.000 y 18.000 euros anuales. Así que, la rebaja fiscal podría beneficiar a unos 270.000 canarios. Esto significa, también según datos del Istac, que se dejará desde Canarias se dejará de ingresar 46 millones de euros, en el primer tramo, y 204 en el segundo.

El responsable de Economía de Ciudadanos, Luis Garicano, calificó esta rebaja fiscal como un “paquete ciudadano” dirigido “a los que pese a su gran esfuerzo no salen adelante”. Para el economista, esta medida “es mejor que las ayudas a la dependencia, porque no crea incentivo negativo, ya que no hay que dejar de trabajar para tener apoyo por estar a cargo de cuidar a dependientes”.

Por su parte, el economista Jesús del Amo, explicó que efectivamente esta medida supone una merma en los ingresos de la agencia tributaria, pero añadió que es dinero que se queda “en el bolsillo del contribuyente que podrá gastar en lo que quiera. No va al Gobierno para que éste lo destine a lo que le interese”, prosiguió, “sino que se queda en el bolsillo del trabajador, con lo que se reincorporará, vía gasto o vía inversión, a la economía”. En este sentido, consideró más “licito” que el trabajador se gaste el dinero en lo que quiera que siempre repercutirá en la economía, “que el Estado se lo quede”.

Para del Amo, esta rebaja fiscal ha colocado a Albert Rivera como el nuevo Robin Hood que le quitaba el dinero no a los ricos sino al recaudador para devolverselo al pueblo. En este caso se lo quita a Montoro para devolverlo a los contribuyentes”, ironizó.

Sube el riesgo de que España vuelva a incumplir el objetivo de déficit

Para los técnicos de Hacienda esta medida es una nueva improvisación de la política fiscal del Gobierno, que se va moviendo según las situaciones o sus propios intereses y advirtieron de que una bajada del IRPF puede aumentar el riesgo de que España incumpla de nuevo con el objetivo de déficit público, que es del 2,2% del PIB para 2018. Por ello, consideran que lo prioritario debería ser recuperar las políticas de bienestar recortadas desde 2010 y, a continuación, reducir esa deuda antes que bajar los impuestos y abordar una reforma fiscal integral que dé estabilidad al sistema tributario español.