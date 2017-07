Valbuena: “Brindar al atardecer es una actividad que no queremos asociada al Teide”

Más de cuatro millones de visitantes en el último año hacen del Parque Nacional del Teide no solo el espacio natural más visitado de Europa, sino que también lo colocan entre los cinco más importantes del mundo, a la altura de monumentos como las cataratas del Niágara. Pero también esa afluencia pone en riesgo un entorno único. Evitar ese desgaste y conseguir un mantenimiento eficiente es uno de los objetivos que se ha marcado el Cabildo de Tenerife con la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión. El Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad, al frente de la que está el socialista José Antonio Valbuena, es la encargada de poner en marcha este novedoso sistema que ya se encuentra expuesto en un proceso participativo. Apuesta por proteger y mantener, y por alejar del entorno del parque todas las actividades sin control. “Brindar al atardecer o mirar las estrellas sin control son actividades que no queremos que se asocien a la imagen del Teide”, afirma.

-Se cumplen 10 años de la declaración del Teide como Patrimonio de la Humanidad. ¿Ha llegado el momento de implementar un nuevo modelo de gestión?

“Hemos constatado que los parques nacionales a nivel general necesitan de un cambio en su enfoque, que viene motivado por un mayor grado de conocimiento de los valores propios de cada uno de ellos y, en el caso que nos ocupa, el del Teide, hemos detectado que las visitas prácticamente se limitan 20 minutos para sacar una foto y decir que se ha estado ahí. Lo que queremos es que sea una experiencia más educativa, resaltando los valores desde el punto de vista arqueológico, geológico, astronómico o vulcanológico. Todo eso hace que tengamos que afrontar un nuevo modelo de gestión con todos estos servicios, que se consideran complementarios, que tienen un coste asociado. Hasta el momento, los parques nacionales se consideran un sitio para visitar y nada más. De lo que hablamos es de unos servicios que tienen unos costes asociados y que entendemos que es la puerta para empezar a hablar de que es necesario cobrar por estos servicios complementarios para ayudar al sostenimiento económico en los parques nacionales. Y ese es el cambio que queremos hacer y someter a consulta”.

-¿Cómo se está desarrollando ese proceso participativo?

“La consulta ha sido muy positiva, desde el punto de vista de que el sentimiento muy mayoritario es que hay que modificar y potenciar el perfil del Parque Nacional del Teide desde un punto de vista educativo. Eso significa que esas imágenes de brindar viendo atardecer en el parque nacional no es algo que el Cabildo desee asociar con el Teide. Es más, queremos poner medios para evitar ese tipo de actividades en el interior del espacio natural. Además, hemos podido comprobar que el sentir mayoritario es que hay que poner estos servicios complementarios e incluso, también de forma muy mayoritaria, se tiene claro que son servicios que deben ser susceptibles de cobro. Tenemos más de cuatro millones de visitantes, eso supone una presión muy importante, y lo que pretendemos con este sistema de gestión nuevo es que, en vez de que las visitas se concentren entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, se amortigüen entre la mañana y la tarde, de forma que sea más sostenible el régimen de visitas con los valores que tiene el propio parque”.

-¿Esa cifra récord de cuatro millones de visitantes está causando ya algún tipo de daño en el parque?

“Nos está llevando a tener más atención que nunca. Está claro que el espacio no tiene la capacidad para poder albergar todos los vehículos que vienen con este volumen de visitas. Vamos a tener que regular el aparcamiento. Muchos vehículos aparcan en las cunetas, destrozando la vegetación que hay en el borde; estas son cosas intolerables. Por eso hemos colocado barreras de madera-metal para evitar estos daños. Sencillamente, si se sube al Parque Nacional del Teide y no hay aparcamiento, pues no se podrá visitar, porque al final hablamos de un paraje natural con una capacidad de carga concreta y que no está diseñado para poder albergar a tantos visitantes. Mas de cuatro millones de personas es una cifra importante y no es sostenible, al menos concentrado entre las diez y las dos de la tarde. Otra cosa es que encontremos la manera de amortiguar estas visitas. Por la tarde prácticamente no hay visitantes y los valores son los mismos. Y después, por la noche, este tipo de actividades extrañas de observar estrellas sin ningún tipo de regulación o la de brindar, como ya he dicho, pues también genera problemas, por ser actividades no reguladas, que a nosotros no nos terminan de convencer y creemos que no es una buena imagen para el Teide”.

-Es curioso lo que comenta, porque son actividades que se asocian con el parque, que las fomenta la propia institución…

“No, para nada. Por eso en el nuevo modelo de gestión queremos incrementar los controles de este tipo de actividades que no están reguladas y directamente prohibirlas, que no se celebren. Se puede ver atardecer en cualquier punto de la Isla, pero que no se celebren en el Teide. Para el Cabildo de Tenerife, el Teide es su máxima joya y, por tanto, exige el mayor respeto en su gestión”.

-¿Este modelo de gestión que se pone en marcha limita la entrada al Teide?

“La entrada siempre se podrá permitir. El uso de los espacios naturales por parte de los ciudadanos es cada vez mayor, y eso es algo que hay que celebrar, pero tenemos que ser muy escrupulosos en las normas de conservación y en los criterios para hacer uso y disfrute de nuestros espacios naturales”.

-Lo que más preocupa a los ciudadanos es si se va a cobrar por aparcar. ¿Esa es una decisión ya tomada? ¿Habrá diferencia entre residentes y no residentes?

“El Cabildo no tiene tomada ningún tipo de decisión. Lo que sí tenemos claro es que por los servicios complementarios hay que cobrar, pero también que los ciudadanos residentes en la Isla tienen que tener un trato muy diferenciado, paguen o no. Sobre el aparcamiento no hay ninguna decisión tomada ni si los residentes van a pagar o no, o el régimen de descuento que se aplicaría. Una vez que tengamos fijados cuáles son los costes y qué representan los residentes dentro de esos costes, adoptaremos una decisión. Si es posible, se les eximirá del pago, y en caso de que tengan que hacerlo, la idea es que sea una tasa muy reducida. Lo que sí se tendrá que pagar, residente o no, es por el uso de los servicios complementarios. Una visita guiada en los centros de visitantes o a los senderos temáticos, como el arqueológico, son servicios de pago”.

-Este es un modelo muy similar al que ya existe en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote…

“Lo que no nos gusta de ese modelo es que se cobre por entrar. En el Teide no se va a cobrar por entrar. Otra parte son los servicios complementarios, como ya he dicho”.

-El Cabildo asumió hace poco más de un año la gestión del Parque Nacional y usted ha dicho en alguna ocasión que los gastos que conlleva esta gestión suponen unos 11 millones de euros en infraestructuras y tres más en gasto de personal o mantenimiento. ¿Se conocía esa necesidad de inversión antes de asumir la gestión?

“Lo desconocíamos. Siempre hemos reclamado la gestión del Teide, independientemente de su coste. Era lo que nos faltaba para poder gestionar la totalidad de la Isla. Esos millones vienen a raíz de la delegación, una vez que nos ponemos a definir la carta de servicios complementarios, vimos que eran necesarias una serie de infraestructuras que suponen esos 11 millones de euros. De hecho, ya se están empezando a redactar los proyectos para empezar a ejecutar y algunas obras se sacan ya a licitación. Y después tenemos ya estos tres millones de euros de coste anual que nos suponen los servicios complementarios. El Cabildo lo que ha hecho es incrementar, incluso el presupuesto que nos venía delegado, con dinero propio. Hemos duplicado la inversión y también hemos crecido en gasto corriente, y eso ha hecho que el Parque Nacional del Teide sea el mejor financiado de todo España. Eso ha sido visto con envidia por parte de otros parques nacionales, porque contemplan a una administración pública comprometida con el parque nacional, que va hombro con hombro con los gestores del espacio natural y que tienen más margen presupuestario que otros parques nacionales. De hecho, otros parques están observando muy cuidadosamente qué queremos implementar, porque ven que esta es la vía, y en función de cómo nos vaya, también adoptarían esos criterios. Nos llena de responsabilidad, por ser observados por el conjunto del Estado, pero también nos llena de ilusión, porque si lo hacemos bien podremos marcar un hito en la gestión de los parques nacionales”.

-¿Qué supone para el Cabildo conmemorar estos 10 años del Teide como Patrimonio de la Humanidad?

“Es un hecho muy destacado, porque es el valor natural más importante que tiene Canarias, y no solo porque lo dice la Unesco, sino por esos más de cuatro millones de visitantes que hacen que se convierta en el parque nacional mas visitado de Europa y se coloque entre los cinco más importantes a nivel mundial. Nos tenemos que sentir igual de orgullosos y valorar nuestro parque como lo hacen esos países con parajes naturales que están entre los cinco primeros, como las cataratas del Niágara o parajes del mismo nivel”.