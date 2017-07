“Cada vez hay más hechos violentos en Tenerife II”

Resultaba imprescindible conocer de primera mano el sentir de los trabajadores del Centro Penitenciario Tenerife II tras los recientes sucesos acaecidos en el mismo, que han provocado la hospitalización de dos de los internos por las lesiones sufridas en incidentes marcados por la violencia. Es el delegado provincial de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, Rafael Paniza, quien transmite un sentir mayoritario entre sus compañeros ante la preocupante deriva apuntada, que no duda en relacionar con las carencias que a su juicio padecen a la hora de llevar a cabo su trabajo.

-¿Cómo se valora entre los funcionarios el incidente del pasado sábado, en el que se enfrentaron violentamente hasta 10 reclusos?

“Lógicamente, con preocupación, por mucho que hay que tener presente que estamos hablando de un centro penitenciario. Lo más preocupante es que, con anterioridad, se han producido otros incidentes, aunque no tan graves como el del sábado. Cada vez hay más altercados en menos tiempo” [la entrevista se realiza antes de que se produjera la segunda pelea en menos de una semana, y que también motivó la hospitalización de otro preso].

-Pero nunca se había llegado a tanta gravedad como la del pasado sábado…

“Es verdad. Fue muy violento y se usaron en la pelea utensilios muy peligrosos, como por ejemplo una parte del palo de una fregona que habían afilado y con el que se quiso herir a un funcionario que intervino para frenar el enfrentamiento”.

-Quienes presenciaron la bronca en directo o han visto la grabación aseguran que sus compañeros pusieron en riesgo su integridad física…

“Actuaron con una valentía admirable y, si no llega a ser por ellos, quizás estaríamos hablando de una desgracia”.

-¿Algún trabajador de Tenerife II ha resultado herido en este u otros incidentes recientes?

“Sí. Hace unos dos meses se produjo una agresión a un funcionario por parte de un recluso, también en el momento de apertura de las celdas, como el pasado sábado. El interno le pegó un puñetazo en la cara, aunque la reacción del funcionario fue muy profesional y actuó como debía”.

-¿Ningún ataque más a funcionarios?

“Ha habido más, y como consecuencia de una de esas agresiones, un funcionario sigue de baja desde entonces”.

-¿Estos episodios de violencia siempre se producen en el mismo módulo donde tuvo lugar la pelea del sábado?

“No, también en otros. Aunque es verdad que ese módulo presenta hoy un nivel de conflictividad importante, y que una de las agresiones a los funcionarios que le he citado también se produjo allí. No es tan raro, porque a ese módulo van internos con cierta experiencia en prisiones, dado que son reincidentes”.

-¿Por qué asocia estos episodios de violencia con ciertas carencias en el centro?

“Aunque la gente no tenga esa percepción, lo cierto es que Tenerife II es un centro penitenciario algo obsoleto hoy en día. Por sus características, la posibilidad de reubicar a los internos más problemáticos es muy reducida, lo que nos priva de una medida elemental para hacer frente a este tipo de problemas”.

-¿Está saturado Tenerife II? ¿Tiene más población reclusa de la prevista cuando se construyó?

“Tenerife II se edificó para albergar a unos 770 reclusos, y hoy en día tenemos más de 1.000. Pero hubo épocas anteriores en que había muchos más, por lo que ese exceso, si bien implica una carga, no resulta un problema tan grave como lo pudo ser en el pasado. Donde está el problema en realidad es en que, junto a la reducción de la población reclusa, también se ha registrado una caída en el número de funcionarios y de personal laboral en Tenerife II”.

-¿Podría especificar las carencias a las que alude?

“Ahora mismo tenemos 19 vacantes de funcionarios y otras siete de personal laboral. Y esa falta de trabajadores tiene consecuencias, tanto en nuestra labor diaria como para los propios internos y, en general, es obvio que afecta al nivel de seguridad en el centro”.

-¿Y a ustedes, no les resulta una carga importante tener menos plantilla de la debida?

“El aumento de la carga de trabajo que producen esas vacantes tiene lógicamente consecuencias en los funcionarios y en el personal laboral. No olvidemos que se trata de unos puestos de trabajo que implican una presión considerable, como es fácil de comprender. Un buen ejemplo es lo que pasó el sábado pasado. Curiosamente, Instituciones Penitenciarias no reconoce a Tenerife II las condiciones por las que abona en otros centros un plus de peligrosidad”.

-¿Tan mal ven lo que está pasando en los últimos meses?

“En la actualidad, el módulo de aislamiento del centro está completo. No cabe ni uno más. Considero que es un síntoma fácil de detectar”.

-¿Tienen medios materiales adecuados?

“Bueno… Tenemos escudos de protección caducados, por poner otro ejemplo. En general, no estamos contentos”.