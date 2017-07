El vídeo de un chico contándole a su madre que es gay que te emocionará

El vídeo de Matthew contándole a su madre que es gay, aunque grabado y publicado hace un par de años, se ha vuelto viral en los últimos días por la maravillosa reacción de su progenitora. Simplemente adorable.

Matt decidió en 2015 grabar el momento en el que le contaba a su madre que era gay. Esperó a que su padre se fuera a trabajar y llamó a su madre, dándole un escrito. Aunque al principio parecía confiado, una vez llegado el momento se puso muy nervioso y no le salían las palabras. “¿Es algo malo?”, preguntaba su progenitora preocupada. “No”, respondía él. “¿Es algo sobre tu personalidad?”, “no sé”, contestaba el joven.

“No hay nada que puedas decir que me haga dejar de quererte”, dijo la madre, haciendo brotar las primeras lágrimas a su hijo. Tras unos segundos insistiendo si era algo sobre su personalidad, Matt era incapaz de responder, hasta que su madre le dice: “¿Qué es? Puede que ya lo sepa”. “Adivina”, contestaba él. “No, no quiero adivinar. Quiero que tú me lo digas”, insistía ella.

Y llegó el momento. “¿Es sobre chicos o chicas? ¿Eres gay?. Está bien, cariño, ya lo sabía”, dice la madre mientras se levanta abraza a su hijo, que llora desconsolado ante la situación e incluso le pide perdón a su madre. La reacción de ella es impagable y una muestra de que el amor materno nada tiene que ver con las preferencias de sus hijos. “¡No pidas perdón, tonto! No lo sientas. Yo te quiero por encima de todo, ¿sabes? Sólo quiero que seas feliz”, respondía ella.

La madre termina diciendo que ya lo sabía, desde hace tiempo, y que lo único que le preocupa es que su hijo no lo pase mal, que la gente no sea cruel por su orientación sexual. “No te preocupes, te quiero pase lo que pase”.