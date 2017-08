Abre en Santa Cruz el primer establecimiento de Canarias 100% de realidad virtual

Por Sergio Moreno / Santa Cruz de Tenerife

Canary Virtual Reality se convierte en el primer establecimiento 100% de realidad virtual en abrir en el Archipiélago. El local acaba de abrir sus puertas en la capital y es noticia por la novedad de su propuesta tecnológica para el gran público. De momento, no registra una afluencia masiva, aunque no parece preocupar a su propietario: “Es normal que ahora prefieran ir a la playa y lo demás quede en un segundo plano”, apunta.

La ventaja del nuevo establecimiento se encuentra en que no es una tienda, es un lugar donde pruebas la realidad virtual en lugar de llevártela a casa. Esto significa que no puedes comprar los distintos dispositivos, pero también es el paso adelante para que un público más modesto pueda probar todas las ventajas de la realidad virtual, gracias a tarifas similares a una entrada de cine o discoteca, o una velada en un restaurante. Contra la creencia general de que las nuevas tecnologías van dirigidas a un público juvenil, Donnel, dueño de Canary Virtual Reality, explica que ha tenido clientes de todas las edades: “El más joven tenía tres años y los mayores, una pareja de casi 80 años cada uno”.

Para los más pequeños cuenta con una gran variedad de cuentos infantiles, con los que podrán descubrir esta tecnología futurista de una forma educativa. Además de disponer de vídeos para todas las edades con experiencias de todo tipo, desde un paseo bajo el mar hasta una montaña rusa.

El sector de los videojuegos en realidad virtual supone una etapa del desarrollo tecnológico muy esperada, especialmente por los jóvenes. Los deportes y las armas son las temáticas más recurridas en los juegos de este local. Fútbol, baloncesto o tenis serían algunas de las modalidades, además de videojuegos más violentos, con temática zombi o medieval. No son los mismos juegos que los más conocidos en otras consolas, pues por lo general estas compañías aún no tienen la capacidad de convertir su producto en una experiencia de realidad virtual, aunque en los dos últimos años ya se encuentran avisos de las marcas con más renombre. Call of Duty, el videojuego de temática bélica más vendido del mundo, lanzó un modelo piloto en noviembre, y solo dos meses después Resident Evil, la mayor saga de videojuegos de terror, sacó su primera entrega adaptada a la realidad virtual.

Llegará el momento en el que las grandes compañías apostarán por la realidad virtual, y ese día cada vez está más cerca.

Descubrir el planeta sin moverse de Santa Cruz con la realidad virtual

Google Earth para realidad virtual es probablemente la creación más extensa y llamativa también disponible en Canary Virtual Reality. Este programa permite visitar casi cualquier lugar del mundo, tantos como Google Earth tenga en su banco de fotografías. Su propietario ya ha probado el sistema en tres continentes diferentes. “He paseado por París y por Nueva York, y parecía estar allí mismo. También he estado en Caracas, porque soy de allí y quería ver cómo está ahora. En Caracas tenía menos gráficos, pero también puedo verla”, señaló.

Además, cuenta con dos ventajas que superan incluso a la propia realidad, ya que se puede elegir entre un punto de vista en primera persona, que sería lo más parecido a estar paseando por el lugar que se haya escogido, y una vista de pájaro, con la que sobrevolar cualquier territorio del planeta.

Por otra parte, el zoom cuenta con muchas ventajas capaces de superar la realidad. Una de las más claras atañe a la arquitectura, permitiendo ver muchos detalles de algunas construcciones que sería imposible contemplar sin esta tecnología. Ya no hay excusas para no ver el mundo desde casa.