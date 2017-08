El accidente de Tom Cruise durante el rodaje de Misión Imposible

Tom Cruise ha sufrido un accidente durante el rodaje de una escena de acción para su nueva película de la saga de Misión Imposible. El actor, que siempre insiste en prescindir de extras, tenía que saltar desde una plataforma a la azotea de un edificio.

A pesar de que el intérprete se encontraba sujeto por dos cables de seguridad, el salto no fue lo suficientemente amplio y acabó golpeándose con la fachada del edificio. Sin embargo, aunque parece que Cruise retoma la secuencia, las imágenes muestran una evidente cojera en el actor.

La película de acción se está rodando actualmente en Londres y su estreno está previsto para el próximo julio de 2018.

Hace tan solo unos meses Tom Cruise visitaba el programa de Antena 3 ‘El Hormiguero’ donde explicaba cómo había vivido el rodaje de ‘La Momia’. Además, la coprotagonista del filme, Annabelle Wallis, contaba que “Tom es un gran héroe, porque hubo un momento en el que yo me enganché en una barra y al volver a la gravedad normal me habría estrangulado. Pero le dije ¡Tom, me he enganchado! Y él hizo como un superhéroe y se lanzó, me agarró y me salvó”.