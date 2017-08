Adfilpa denuncia que la piscina municipal no es accesible

La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa) denuncia que la nueva piscina municipal de Los Llanos de Aridane no es accesible. La entidad señala que aunque no quiere “echar más leña al fuego”, en alusión a las presuntas irregularidades que en materia sanitaria se produjeron con la apertura de la piscina y que han sido criticadas desde la oposición, señalan que no debió abrirse sin cumplir la normativa de accesibilidad, tal y como viene recogido en el artículo primero de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

“En un vídeo publicado en una red social, hemos visto cómo la alcaldesa, Noelia García, se congratulaba de que la piscina estaba en condiciones óptimas para ser utilizada por todos. Por tal motivo, el quipo técnico de la asociación se acercó hasta las instalaciones para comprobarlo, siendo conocedores de que el acceso principal no había sido realizado”, indican desde Adfilpa.

Señalan que “a pesar de las obras realizadas y de haber gastado más de 500.000 euros de dinero público, los usuarios de sillas de ruedas no podrán utilizarla” ya que, para ello, “primero han de sortear la carrera de obstáculos existentes en la entrada del campo del fútbol”.

Para ello, añaden en un comunicado de Adfilpa, hay que traspasar los “trampolines de lanzamiento” con pendientes de hasta el 23,1% más de lo permitido en rampas, que deberían ser del 6 al 8%.”

“No todos los usuarios de sillas de ruedas podrán acceder manteniendo su autonomía al recinto, ya que perderían el equilibrio en una silla manual cuando intentaran realizar tal proeza”, añaden. “A pesar de los beneficios que tiene la natación para las personas con discapacidad, de que las instalaciones cuentan con aseos, duchas para PMR y hasta silla hidráulica para realizar el acceso al interior de las piscina (…) los usuarios de sillas de ruedas no podrán usarlos si no se resuelve el acceso provisional, que dicho sea de paso también resolvería la accesibilidad del campo de fútbol municipal”.