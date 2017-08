Al menos un muerto en un atropello durante las marchas supremacistas de Virginia

Al menos una persona ha muerto y otras 19 han resultado heridas este sábado al resultar atropelladas por un coche durante una marcha antifascista en la ciudad de Charlottesville (Virginia), escenario de fuertes tensiones en las últimas horas por una cancelada marcha de supremacistas blancos, según han informado fuentes del Centro Médico de la Universidad de Virginia al ‘New York Times’.

El ayuntamiento de la ciudad ha confirmado el balance y ha añadido que otras 15 personas han resultado heridas en los enfrentamientos previos entre antifascistas contra supremacistas y neonazis.

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) había verificado previamente en su cuenta oficial de Twitter, las imágenes del atropello, efectuado según testigos por un turismo plateado que se abrió paso entre los manifestantes a toda velocidad, antes de colisionar contra una camioneta.

#BREAKING: Video of driving through crowd of protesters in #Charlottesville pic.twitter.com/iukRJwRycN

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 12 de agosto de 2017