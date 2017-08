El alcalde de Icod arremete contra la oposición por la moción de censura

Casi media hora después de la hora prevista y acompañado de todos los concejales de su Gobierno, el alcalde de Icod de los Vinos, Francis González (CC), compareció ayer en rueda de prensa para pronunciarse sobre la moción de censura que le presentaron los cuatro grupos políticos que conforman la oposición (PSOE, PP, SI-NC y Cs), contra los que arremetió, y de forma personalizada.

El primer dardo se lo lanzó al PSOE. Aseguró que uno de los motivos para desbancarlo de la Alcaldía y presentar un Gobierno alternativo responde a la necesidad de dos concejales socialistas, Ramón Luis Socas y Javier Sierra. El martes, en su blog personal, González lo atribuyó a una “venganza” y “ajuste de cuentas” del aspirante a nuevo alcalde, Moncho León (SI-NC), que, según él, quiere ocupar el sillón de la Alcaldía desde el inicio del mandato.

En concreto, porque al primero, quien a su vez es el secretario de la agrupación local del PSOE en la Ciudad del Drago, se le termina la prestación de 400 euros en unos meses, “y no se le conoce otro oficio fuera del Ayuntamiento”, ya que era el secretario personal del exalcalde Juan José Dorta.

El nacionalista lo acusó de mentir al decir que en el presupuesto de 2016 no hubo negociación previa. “Usted se apartó y votó en contra de su propio partido”, le recordó. También le reprochó a Luis Socas haber sido “desleal e irresponsable” con el pacto de gobernabilidad firmado en su día entre nacionalistas y socialistas para garantizar la estabilidad en el Consistorio ante un Gobierno en minoría.

Respecto a Sierra, dijo que no entendía su cambio de postura cuando inicialmente estaba con la portavoz del grupo, María del Cristo Luis, quien no se adhirió a la moción de censura junto con su compañero José Alberto de León, “y por arte de magia se incorporó al grupo de los disidente. ¿Por qué, por un puestito?”, se cuestionó.

El segundo disparo fue para la portavoz del PP, Isabel García, pese a que le tendió la mano “por enésima vez” para trabajar por Icod de los Vinos y a quien le rogó públicamente que refuerce un Gobierno en minoría y “ayude” al alcalde “para no volver a otras situaciones del pasado”. Al concejal de Cs, José Domingo Alonso, lo invitó a que presentara su renuncia en el Consistorio por “mentir” acerca de su profesión. “Cuando se presentó por Cs en Santa Cruz dijo que era ingeniero industrial, se define como empresario, aunque todo el pueblo sabe que es electricista”, espetó.

Por si fuera poco, subrayó que al inicio del mandato le ofreció su entendimiento “para que le diera una delegación para defender a la ciudadanía”, incumpliendo de esta manera los preceptos de su partido y su compromiso con los vecinos. El futuro nuevo alcalde, Moncho León (SI-NC), si finalmente prospera la moción de censura el día 17, fue al último al que le disparó. Cuestionó la honradez y eficacia de SI, como reza la pancarta de su comité local, “por todas las metidas de pata cuando fue concejal del PSOE”, al que le atribuyó el “abandono” de los barrios y de la playa de San Marcos. También le remarcó que su grupo ya iba por el concejal 14 de su lista tras la renuncia de varios de sus integrantes, como el herrero Moisés Afonso.

Con el argumento de que “una imagen vale más que mil palabras”, Francis González expuso un vídeo para resumir su gestión durante los dos años que lleva de mandato. Desmintió algunas acusaciones de la oposición, como el hecho de que “hiciera peligrar” el Centro Integrado de Formación, para el que arrancó el compromiso del Gobierno de Canarias de asfaltar la vía y consiguió con ello ahorrar 300.000 euros a las arcas municipales.

En relación a la playa de San Marcos, aseguró que “todo el mundo tiene claro que el PSOE se la cargó”. No obstante, se atribuyó ser “culpable” de que no se haya cargado con arena de machaqueo, una idea a la que se opuso desde el principio porque “ama” ese paraje de la costa. Según él, también logró que se redactara todo el proyecto de la Avenida Marítima y de los accesos a los aparcamientos, y se realizara el informe previo de la actuación que ayudará a la regeneración natural de la arena de la playa. Durante casi dos horas, y con paneles, Francis González enumeró las actuaciones de su Gobierno y sus esfuerzos por resolver los problemas que tiene el municipio. Desde el agua, “una deuda histórica generada por los que ahora pretenden gobernar” -en alusión al PSOE-, hasta la dinamización de la ciudad, la aprobación inicial del Plan General (PGO) y el asfaltado de calles, entre otras obras que, a su juicio, ha dejado encaminadas y que no justifican la moción de censura.