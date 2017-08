“Alonso debe explicar por qué desprecia 300 millones del Estado para el anillo insular”

El presidente insular del PP, Manuel Domínguez, jefe de filas de su partido en el Cabildo de Tenerife, lleva mucho tiempo ya discrepando de la estrategia seguida por el presidente de la Corporación, Carlos Alonso, sobre la financiación del cierre del anillo viario insular, un túnel que será el mayor de Canarias, en un tramo que costará unos 300 millones. Domínguez denuncia que Alonso ha incumplido el acuerdo que se negoció con el Gobierno estatal para que, en anualidades de 15 millones, el Cabildo recupere el dinero con el que financia esta obra. Alonso ha logrado además que el Gobierno canario le permita licitarla.

-¿El Gobierno estatal acepta pagar el cierre del anillo insular?

“Sí, por eso es incomprensible e injustificada la actitud de Carlos Alonso. En la campaña electoral me comprometí a que fuera una obra de interés nacional, y en 2016 conseguimos 15 millones de euros del Estado para el tramo hasta Santiago del Teide, con el objetivo de que el Cabildo prefinanciaba los 300 millones y la Administración estatal, como hizo con el tranvía, iba devolviendo el dinero año a año. De hecho, en dos años ya van 30 millones del Estado para esta obra. Pero después de ese compromiso, el Cabildo ha dicho que ya no le hace falta el dinero y que pondrá esos 300 millones como financiación directa”.

-¿Pero cómo es posible que, según usted dice, el Cabildo quiera renunciar a tanto dinero?

“Esto tiene un tufillo político importante. Con el tranvía, en el que también se recibió dinero del Estado año a año, vendieron que la financiación era del Cabildo y se anotaron el tanto. Pero para el anillo trabajamos conjuntamente y tal vez eso no le ha gustado. Han sacado pecho en CC de forma injustificada e innecesaria, y encima Alberto Bernabé hace ahora unas preocupantes afirmaciones, la chulería de decir que 15 millones al año desde el Estado son cucharaditas”.

-¿Lo de cucharaditas le molestó?

“Para Los Realejos 15 millones son cinco años de inversión. Por eso el desprecio y la arrogancia de CC en el Cabildo en este asunto no tiene justificación”.

-Para el Cabildo también es mucho dinero…

“He hecho una suma, se han malgastado o perdido 78 millones entre swaps, Sinpromi, Recinto Ferial, y 34 millones que dejaron de invertir el año pasado en el capitulo 6 y se fueron a remanente. Pues bien, todo eso equivale al presupuesto de 13 ayuntamientos de Tenerife”.

-¿Cómo explica usted esta actitud del Gobierno insular?

“Aquí hay algo que se me escapa, no tiene lógica. Me sorprende que no lo quieran explicar. Hemos firmado el Pacto por Tenerife, con el compromiso de trabajar conjuntamente por la financiación del anillo insular como de interés nacional, así que la actitud de Alonso es desleal e incumple ese acuerdo, sin que quienes hemos suscrito ese documento hayamos recibido una mínima explicación suya. Es algo que soy incapaz de descifrar”.

-Recapitulemos: ¿habla usted de una renuncia de 15 millones al año… durante cuánto?

“Pues podrían ser 20 años de aportaciones del Estado, algo que fue aceptado inicialmente por el presidente del Cabildo; fue él quien me propuso que pelease por esa financiación. Así que con su actitud está poniendo en riesgo que el Estado presupueste en el futuro partidas para el anillo insular, porque si en el Gobierno central leen sus declaraciones de desprecio…”.

-Pero si ya van 30 millones en dos años para esta obra desde el Estado, ¿en qué se han invertido?

“Los 15 millones en 2016 no fueron para el tramo que queríamos, Santiago del Teide-El Tanque, sino para el ramal de Fonsalía. Con los 15 de este año, no sé qué pasará. Lo desconozco”.

-Pues, escuchándole, resulta sorprendente que el Cabildo no quiera recuperar 300 millones…

“En efecto, pero las declaraciones de Alonso me invitan a pensar así, que renuncia a ese dinero. El problema es que además no nos ha dado explicaciones, por lo que todo tenemos que saberlo a través de lo que dice en sus campañas mediáticas. Él ha anunciado que financiará ese último tramo del anillo al 100%”.

-Si lo hablado era firmar un convenio con el Estado y el Cabildo prefinanciaba… ¿qué ha pasado con esa iniciativa?

“En primera instancia, en 2015, intentamos firmarlo con el Estado, pero luego de este asunto el Cabildo de Tenerife ha desaparecido y no tengo mas noticia. Este año Alonso no ha dicho absolutamente nada de eso, solo mandarme mensajes a través de los medios para decirme que no quiere ese dinero, que él lo financia todo. No ha tenido la deferencia de explicarme esa nueva estrategia sobre esta obra. Insisto en que es un riesgo cada vez que dice algo, porque ese desprecio con que habla de la financiación que quiere poner el Gobierno del Estado puede acabar arruinando lo negociado”.

Carlos Alonso: “El Estado debe empezar con 30 o 40 millones”

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, aseguró a este diario ayer que no renuncia al dinero estatal para el anillo insular: “Si en los presupuestos del Estado se incluyen 30 o 40 millones para iniciar la obra y una plurianualidad específica para firmar un convenio entre el Cabildo y el Gobierno central para su financiación, no hay ningún problema; mientras tanto, no renuncio a hacer la obra, pues la isla ganaría al año casi 250 millones por la conexión entre las dos vertientes”.