Autoridad Portuaria asume la construcción de la playa de Valleseco y pone 1,5 millones

La Autoridad Portuaria se ha comprometido con el Ayuntamiento de Santa Cruz a ejecutar la playa de Valleseco. De esta forma, el principal temor del alcalde, José Manuel Bermúdez, de que los trámites con la Dirección General de Costas para que desafectara la playa se eternizaran, se ven despejados, ya que, según confirmó el propio regidor municipal a DIARIO DE AVISOS, la playa quedará dentro de la zona portuaria. “El proyecto lo va a ejecutar la Autoridad Portuaria, que además se va a comprometer a financiar hasta 1,5 millones de la primera fase de la playa, que es la de los charcos”, avanzó Bermúdez.

El alcalde detalló que, “Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento financiarán el resto, de forma que la Autoridad Portuaria tendrá un convenio firmado de financiación con todas las cantidades que tienen que poner las administraciones y sus anualidades. Si todo sale bien, el año que viene se sacará a concurso la obra y se empezará a ejecutar”, apuntó Bermúdez, quien mostró su satisfacción por este avance. Además, como explicó, el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el Plan General de Santa Cruz no afecta a este proyecto, puesto que el Plan Especial de Valleseco pende del Plan Especial de la Autoridad Portuaria y no del PGO capitalino.

Bermúdez admitió que los trabajos para firmar ese convenio están muy adelantados. “Este año tenemos que cumplir tres cosas. La primera es que tenemos que aprobar el Plan Especial, es decir, la ordenación urbanística de la zona; la segunda, la revisión del proyecto, en la que ya está trabajando el equipo redactor actualizándolo, empezando por la parte de charcos (desde la torre de Salvamento Marítimo hasta el Cidemat), y en tercer lugar, este año hay que aprobar definitivamente ese proyecto por la Autoridad Portuaria, y luego hay que firmar el convenio de financiación de todas las administraciones”.

Ante los problemas de tráfico y aparcamientos que se están dando en pueblos vecinos como el de San Andrés, se le pregunta al alcalde cómo va a evitar que este caos circulatorio aumente con la puesta en funcionamiento de la nueva playa. “El proyecto de la playa de Valleseco está concebido desde su inicios como una playa a la que acudir andando, en transporte público, en bicicleta… No es para ir con el coche, precisamente por la cercanía que tiene al casco más urbano de la ciudad”, respondió Bermúdez, para quien “el proyecto de la playa de Valleseco, por una cuestión orográfica, en su inicio no prevé más aparcamientos de los que están”. Matizó que se intentará aprovechar al máximo el espacio que quede, pero insistió en que “no es una playa pensada para acudir con el coche”. Cuestionado por cómo va a hacer desistir a los usuarios para que no vayan en su vehículo, respondió que “habrá que disuadirlos por la fuerza de los hechos, es decir, no va a haber aparcamientos allí, así que la gente, desde el minuto cero, tendrá que aparcar en otro sitio e ir en otros sistemas, como ocurre en muchos lugares”.

‘Sol y sombra’

Son 22 años los que han transcurrido desde que la por entonces ministra de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona, anunciara que se iba a ejecutar la playa de Valleseco. Fue en 1995. La promesa incluso vino acompañada de una maqueta que se llegó a exponer en la asociación de vecinos, en la que se mostraba cómo quedaría la playa una vez finalizadas las obras. Desde entonces, promesas, anuncios y hoy, por fin, un compromiso concreto, palpable, con financiación y con un agente promotor de la obra como es la Autoridad Portuaria. Parece que, esta vez sí, habrá playa para Valleseco.

“Estoy agradecido por el impulso que le ha dado el puerto”

Bermúdez quiso expresar su agradecimiento a la Autoridad Portuaria. “Estoy contento y agradecido por el impulso que le ha dado y le quiere dar. Es la única administración que ha gastado dinero en este proyecto”.