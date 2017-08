Hay muchos deportes que nacieron en la calle, pero ninguno tiene tanta fama como el 3×3, esa modalidad de minibaloncesto que, como su padre mayor, fue importada a Europa desde Estados Unidos hace unas cuantas décadas, casi cuando comenzó a crecer en Tenerife, tras el impulso de aquel 3×3 NBA Converse que se organizó en 1992 en la plaza de España y que nos permitió disfrutar del gran Doctor J (Julius Erving).

Impulsado por aquel acontecimiento, un año después nació en Bajamar, en La Laguna, el que hoy es el torneo más longevo de cuantos se siguen organizado en Tenerife. Ahora, justo cuando el 3×3 ha sido designado como modalidad olímpica en los próximos Juegos de Tokio 2020, este sábado cumplió sus bodas de plata (25 años), con el torneo júnior, antesala del senior que se celebrará el día 19.

Dani Hernández y Jaime Almeida fueron los fundadores, aprovechando que en 1993 se había inaugurado un pequeño polideportivo en Bajamar y allí veraneaban muchos jugadores o simple aficionados a jugar las que estonces se denominaban pachangas. Recuerda Dani Hernández anécdotas “desde poner el coche con los altavoces para la música, hasta tomar corriente de las viviendas de los amigos de al lado de la cancha para la cantina, así tirando de amigos, conocidos, familia, comercios locales, empezamos a andar”, señala Dani, que no olvida a su padre “trayendo bocadillos y tortillas, mis sobrinos en las canchas haciendo actas o en la cantina. Ahí fue donde transmití el 3×3 a mi sobrino Adrián Hernández, que a partir del próximo año será el director del torneo, aunque seguiré vinculado junto a Jaime Almeida, apoyando al baloncesto 3×3 en Bajamar”.

Jaime Almeida, echando la vista atrás, señala que “el deporte más practicado por entonces en Bajamar era el surf, pero muchos de los ciudadanos y veraneantes lo alternaban con el baloncesto, o mejor dicho con el 3×3, porque sólo había una canasta, jugando a lo que denominábamos 3 pa 3, equipo fuera y el que perdía, a coger olas”.

Al igual que Dani Hernández, Almeida nunca pensó que “el torneo fuera a tener este éxito, porque aquello era únicamente una iniciativa para divertirnos entre amigos. Hoy lo bueno y lo que más satisfacción me produce, es ver cómo la gente de todas las edades continúa disfrutando de esta modalidad del baloncesto”.

Ya lo confirmó Dani Hernández, entre este año el relevo de la dirección del torneo a su sobrino Adrián Hernández, que ha pasado como jugador por casi todas las categorías y desde hace tiempo viene coordinando un torneo que tiene gran seguimiento a través de las redes sociales, uno de los grandes resortes del crecimiento experimentado por el torneo en los últimos años, como se pudo comprobar ayer con el torneo de las categorías de base.

“Recuerdo pasar con mi abuelo junto a la cancha de Bajamar en julio del año 2000 y encontrarme con Jaime Almeida. Yo por aquel entonces no lo conocía. Mi abuelo le dijo que “es campeón de Tenerife y subcampeón de Canarias de minibasket” a lo que Jaime respondió, “te apuntarás al 3×3 entonces”. No pude ir a ese torneo, pero sí al siguiente, siendo preinfantil y desde entonces decidí no perderme ni uno”.

El momento del cambio quizás fue en 2013 cuando en ese año creamos la página de Facebook. Fueron 37 equipos y comenzamos a incluir diversas categorías. En 2014 casi duplicamos esa cantidad de equipos, con 68… Fue entonces cuando decidimos que tocaba renovarse o morir y pasamos a celebrar el torneo en dos sábados para dar cabida a tanta demanda, como ha ocurrido ahora también”.

El Chacho arrasó en el 2003

Dentro de los jugadores de renombre del torneo sobresale Sergio Rodríguez, gran triunfador en el 2003, recién cumplido los 17 años. Recuerdo, dice Adrián Hernández, que le dije: “Qué bueno eres, te votaré como

mejor jugador”