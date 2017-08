Estoy convencido de que este título ya no vende, tras tanto dolor, pero lamentablemente no espero que el sábado, con la manifestación, se acabe el aluvión de informaciones contradictorias que nos asola, después de los atentados terroristas. Parece mentira que en un país normal el debate esté en la incompetencia de los Mossos y en el rechazo de estos a que investiguen las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta el punto de que el juez Andreu, de la Audiencia Nacional, ha tenido que hacer lo que el Ministerio del Interior no ha sido capaz: convocar una reunión entre Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos, a ver qué es lo que ha pasado. Además, se sabe ahora que una jueza de Tarragona, que acudió al chalé volado por una explosión de gas previa a los atentados, alertó a la policía catalana de que no le cuadraban las cosas; y fue tachada de exagerada. A mí no me gusta, pero una vez más ha sido la justicia -yo siempre la escribo con minúscula, porque no creo ni en la divina ni en la humana- quien supla a los poderes políticos en este país totalmente judicializado y anárquico. Me temo que la manifestación

-también politizada y, por tanto, con bastantes carencias de espontaneidad- no pondrá tampoco fin a la retahíla de informaciones contradictorias de este agosto nefasto para la ciudadanía española, en el que hasta un analfabeto funcional, consejero de la Generalidad, llegó a distinguir entre muertos catalanes y muertos españoles. Los idiotas lo son hasta el final y un sanbernardo no debería ocupar un puesto tan importante, por muy independentista que sea. Las informaciones por el atentado sólo serán atenuadas, al paso que vamos, por el referéndum secesionista que no se va a celebrar. A ver si, tras su no celebración, vuelven a exhibir al jefe de los Mossos en el palco del Camp Nou. No tenemos remedio.