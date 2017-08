“Un ‘bloom’ de estas cianobacterias puede ser por calima o por vertidos, pero no necesariamente son factores excluyentes”, pero no necesariamente son factores excluyentes”

Por Vicente Pérez y Sergio Moreno

Los dos científicos israelíes que han comprobado en Israel que la cianobacteria Trichodesmium erythraeum, la misma que mancha este verano las costas canarias, puede alimentarse tanto de aguas residuales como de los nutrientes que capta del aire y la calima -con mar cálido y en calma-, opinan que en el Archipiélago no se debería descartar, sin estudiar bien, ninguno de esos factores. Como todo científico, Eyal Rahav, del Instituto de Oceanografía de Israel, y Edo Bar-Zeev, del Instituto Zuckerberg para la Investigación del Agua, no pueden concluir nada sobre el caso canario porque no lo han estudiado in situ ni analizado muestras. Pero mientras el Gobierno canario y sus asesores técnicos cierran la puerta a que esta especie aproveche el alimento que suministran los vertidos al mar de aguas fecales sin depurar o mal tratados, estos expertos israelíes no dudan de que este microorganismo puede alimentarse de ambas maneras, de ambas fuentes. El DIARIO ofrece hoy la segunda parte de la entrevista en exclusiva con estos investigadores, residentes en Israel, autores del estudio publicado en junio en Scientific Reports, revista del grupo Nature, titulado Sewage outburst triggers Trichodesmium bloom and enhance N2 fixation rates (Vertidos de aguas residuales desencadenan un bloom de Trichodesmium y aumentan las tasas de fijación de Nitrógeno 2).

-Técnicos del Gobierno canario y los de centros externos que lo asesoran han planteado, sobre el estudio de ustedes, además de cuestiones metodológicas, que no se puede comparar el Mediterráneo con el Atlántico, que son dos ecosistemas distintos, y que de todos modos esta cianobacteria de ningún modo aprovecha aguas residuales…

Edo Bar-Zeev: “Estoy de acuerdo con esos científicos en el sentido de que los mares no son tan comparables, no es el mismo océano, y nuestro océano es único, el llamado desierto azul, es superoligotrófico, no hay nutrientes, así que cualquier irrupción de carbono, oxígeno, fósforo… causa esta proliferación de microorganismos. Nosotros estaríamos encantados de investigar este bloom [floración masiva de microorganismos] en Canarias, pues es muy interesante”.

Eyal Rahav: “Aunque las aguas sean distintas, en la comunidad científica estamos dándonos cuenta de que las cianobacterias pueden usar otros nutrientes distintos a los que pensábamos. Me refiero a que el punto de vista tradicional es que Trichodesmium puede sintetizar el nitrógeno del aire, coger el carbono y después crecer. Está muy reconocido que muchas bacterias, incluido el Trichodesmium, pueden también alimentarse de otras fuentes de nutrientes, que pueden ser proveídos por polvo del desierto [calima], que sé que en Canarias tienen mucho, y nosotros también. Pero hemos de insistir en que las cianobacterias que cogen la materia de la calima pueden cogerla también de fuentes antropogénicas como las aguas residuales, así que todas estas fuentes definitivamente pueden cambiar la fisiología de las cianobacterias, el Trichodesmium erythraeum entre ellos. Para concluir, las aguas en el Mediterráneo y en el Atlántico son completamente diferentes, por razones oceanográficas, pero las cianobacterias son más complejas de lo que se había creído. Lo que quiero decir es que no es tan sorpresivo esto que comento. No quiero concluir que vuestro bloom esté necesariamente alimentado de aguas residuales, pero sí lo creo posible”.

-Ustedes indican que su estudio apunta a un “nuevo paradigma” para la formación de floraciones de Trichodesmium erythraeum por causas humanas….

E. B-Z.: “Sí. Que nosotros sepamos, por el momento no hay ningún otro estudio o investigación que mire la correlación entre aguas residuales y esta especie. Y por eso creemos que sería interesante estudiar en las Islas Canarias qué está pasando con el Trichodesmium y los vertidos, porque, reitero, es muy posible que haya una conexión, pero como científico tengo que aclarar que hasta que no sea comprobado es imposible saberlo a ciencia cierta”.

-¿Les gustaría estudiar el fenómeno que ocurre en Canarias?

E. B-Z: “Si los científicos de Canarias quieren contactar con nosotros, e intercambiar opiniones, estamos muy dispuestos a ello, porque podríamos discutir esta cuestión, desde un punto de vista científico, por supuesto, no desde el vista político. Realmente estamos muy interesados en este bloom de Canarias, porque para nosotros es emocionante”.

-¿Un bloom de estas cianobacterias puede provocar la proliferación de otros organismos marinos donde no existían condiciones favorables para ello?

E. B-Z: “Definitivamente, sí, puede pasar, al menos en el Mediterráneo, no sabemos en Canarias, porque no estamos especializados en ese océano. Pero es exactamente lo que ocurrió aquí. Suponemos que si medimos otros niveles tróficos [agrupan a organismos que obtienen la materia y la energía de la misma forma], va a tener niveles más altos, pues estarán utilizando la biomasa generada por el bloom de Trichodesmium”.

-La explicación oficial en Canarias es que esta floración masiva se debe exclusivamente a factores ligados al cambio del clima.

E. B.-Z: “Debería preguntarle usted a Trump si el calentamiento global es responsable de esto, pues es una palabra demasiado grande [sonríe]. No sé si el calentamiento global es el factor principal, pero, honestamente, no sé si las aguas residuales son el factor principal o no, pues sin hacer análisis en Canarias es difícil de sostener”.

E. R.: “Al menos en el caso de nuestro bloom, y quizás otros en el Pacífico y en el Atlántico Norte, frecuentemente el Trichodesmium aparece cuando el agua está calmada y relativamente caliente (eso ha ocurrido ahora en Canarias), así que, en ese sentido, el calentamiento global calienta el agua. El mar está volviéndose más caliente, ahora mismo está a 31 grados en el este del Mediterráneo, y el mar está más tranquilo, por lo que eso, de una forma directa quizás puede ayudar a los blooms”.

-Entonces, ustedes creen que en el caso de este fenómeno en Canarias no se debería descartar que, junto con el cambio climático, un factor local como las aguas residuales haya podido tener alguna incidencia en estos blooms…

E. B.-Z: “Se necesita siempre una base científica para aclarar estos puntos, vaya en contra o a favor de nuestra opinión. No se puede decir que las aguas residuales no son responsables de esto o que sí lo sean, sin realmente probarlo. Puede ser que los científicos canario que sostienen que no han influido las aguas residuales estén totalmente en lo cierto, pero tiene que ser probado; ambas posturas hay que probarlas. Así que es algo que os recomiendo y que subrayo: no basta con decir sí o no, tiene que ser comprobado”.

-Es lo que ustedes precisamente han hecho en su estudio, intentar demostrar una hipótesis. ¿Qué estudios deberían hacerse en Canarias sobre este bloom de cianobacterias para poder descartar que las aguas residuales no hayan tenido absolutamente nada que ver en esta floración masiva, ni en su duración ni en su localización?

E. B-Z.: “Tiene que ser evaluado físicamente, con distintos tipos de mediciones ; hay que ir al océano y hacer un análisis en distintos escenarios para saber qué estaba pasando antes y después; coger un punto de referencia. Estoy seguro de que en Canarias los científicos son más que capaces de hacer esas investigaciones. Las autoridades públicas lo que necesitan son datos científicos para tomar decisiones, no que alguien les diga esto o lo otro. Así puedes probar tu hipótesis, sin datos solo tienes palabras”.

E.R.: “Para conocer las conexiones o no entre el Trichodesmium y las aguas residuales se necesita decidir que se quiere estudiar esa posible vinculación. Para ello, tienen que tenerse en cuenta muchos campos de observación, en laboratorios, experimentos para probar esto y lo otro, ver cómo esta cianobacteria crece y qué hace… Estas son las cosas importantes. Pero es una decisión que tienen que tomar vuestros políticos, que tienen que financiar esas investigaciones. Solo así se puede establecer una conclusión real de lo que ocurre”.

-En conclusión, la especie Trichodesmium erythraeum que prolifera este verano en las costas canarias puede alimentarse tanto de nutrientes de aguas residuales como del aire y la calima. ¿Es así?

E.R.: “Los blooms de esta cianobacteria pueden ser causados por polvo sahariano, pero también por aguas residuales; estas cosas no tienen por qué ser necesariamente excluyentes. Pueden crecer en aguas residuales, pueden crecer en polvo sahariano, pueden crecer en un millón de cosas en las que no pensamos, quién sabe… Pero mientras tengan provisiones de nutrientes, en una cantidad suficiente, con unos elementos adecuados, como fósforo, hierro… entonces puede generarse un bloom. El hecho de que el polvo sahariano pueda causar estos blooms de Trichodesmium, como dicen muchos estudios de otros compañeros en el Atlántico, no quiere decir que las aguas residuales puedan causarlos o no, pero las aguas residuales son malas seguro”.