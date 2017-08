El Cabildo herreño retrasa la creación del primer parque nacional marítimo

Desde hace un tiempo, tanto las administraciones públicas como los colectivos ambientales, sociales y profesionales vienen trabajando en lograr que se declare el Mar de las Calmas como el primer parque nacional marítimo. Se trata de un reconocimiento importante que pone en valor la riqueza natural de este enclave situado enfrente del puerto de La Restinga y más, teniendo en cuenta, las dificultades que ha atravesado la isla con tras los episodios vulcanológicos de los últimos años.

Al respecto, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN, ha denunciado que esta concesión no se ha hecho realidad debido a los “impedimentos” que pone el Cabildo de El Hierro. Así lo denunció a DIARIO DE AVISOS el portavoz de este colectivo ecologista, Eustaquio Villalba, quien señaló que, según las informaciones que manejan procedentes, de primera mano, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, “esta declaración no se ha efectuado debido a que el Cabildo, y su presidenta (Belén Allende), no han querido”.

Villalba destacó que sobre este declaración -que supondría el primer espacio marítimo integro con esta categoría- hay unanimidad, tanto en las administraciones públicas, los partidos políticos y los colectivos ciudadanos. “Incluso, los propios pescadores que se podrían ver más afectados se han sumado a este apoyo”, aclaró. El representante del colectivo ecologista explicó que desde ATAN se han interesado en conocer el estado de la tramitación, por lo que contactaron directamente con el organismo nacional. “Allí nos han confirmado que es el visto bueno del Gobierno insular de El Hierro el único escollo para poder hacer oficial la declaración del Mar de las Calmas como parque nacional”, aseveró.

Villalba se preguntó sobre los motivos que llevan al Cabildo herreño a demorar esta decisión, e insistió en que, a su juicio, esta nueva categoría supondría un gran paso de protección y promoción para la Isla del Meridiano.

Al respecto, la presidenta del Cabildo herreño explicó a este medio que el Gobierno de la Isla no pone ningún impedimento a la tramitación burocrática, pero precisó que tampoco existe ninguna prisa para llevar a cabo la declaración nacional. Además, confirmó que continuarán con las negociaciones con el Ministerio el tiempo necesario para que la normativa no perjudique a la isla. Allende insistió en que, a diferencia de otras zonas, en el caso de El Hierro no existe ninguna prisa para llevar a cabo este trámite con el fin de fomentar la conservación, “ya que esta labor la hemos realizado durante años los propios herreños”. Además, añadió que el objetivo es que sea una negociación participativa y que los vecinos puedan aportar sus propuestas.