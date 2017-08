Capitanía Marítima afirma que el Cheshire es seguro

El capitán marítimo de Las Palmas, Pedro Mederos, ha informado hoy al Gobierno canario de que, hasta la fecha, “no se ha producido ningún incidente de contaminación marina” a consecuencia del incidente del carguero británico MV Chesire y agrega que no corre peligro de hundimiento.

En un informe al que ha tenido acceso Efe, Mederos destaca que, a pesar de que los técnicos de la Administración Marítima consideran que “no existe riesgo de hundimiento”, sus técnicos vienen efectuando “un estrecho y permanente seguimiento de los acontecimientos” que acontecen al barco.

Además, recalca que en el caso de producirse un suceso de contaminación, “se activarán los protocolos de actuación dentro del Sistema Nacional de Respuesta y, más concretamente, el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino”.

“No obstante, dicha activación no ha tenido lugar porque ni se ha producido contaminación del medio marino, ni se considera probable que esta ocurra”, agrega el escrito de Mederos.

Capitanía Marítima, asimismo, destaca que, tal como se ha venido realizando desde el inicio del incidente, seguirá remitiendo a la Administración Autonómica (CECOES 112), a través del Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas, “la información técnica relativa al suceso que viene afectando al buque Cheshire.

En esa línea, aclara el capitán marítimo, “no existe inconveniente en ampliar dicha información, que se facilitará de acuerdo a los protocolos habituales, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias”.

Explica también que ni la Capitanía Marítima, ni las entidades locales de Salvamento Marítimo, que dependen funcionalmente de aquella, pueden formar parte de los órganos propios en el ámbito del Plan Específico de Contaminación Marina. Accidental de Canarias (PECMAR).

Mederos recuerda, sin embargo, que solo en el caso de activación conjunta del Plan Nacional y de un Plan Territorial se constituirá un órgano de coordinación formado por un representante de la Delegación del Gobierno, el capitán marítimo y el jefe de servicio periférico de costas del lugar donde se produzca el evento, así como por tres representantes designados por la comunidad autónoma.

“Dado que el Plan Nacional no se ha activado por no existir un suceso de contaminación, no ha sido preciso constituir dicho órgano de coordinación. No existe inconveniente, no obstante, en facilitar toda la información que se requiera, a través del procedimiento indicado”, destaca el capitán marítimo de Las Palmas.

Mederos reitera en su escrito que no se ha derivado del accidente del Cheshire ningún suceso de contaminación marina y las posibilidades de que se produzca se consideran “altamente improbables” por los técnicos de la Administración Marítima.

También informa al Ejecutivo canario de que sus técnicos vienen manteniendo una “estrecha comunicación” con los responsables del equipo de salvamento del buque carguero, a quienes han urgido para que “acometan sin demora los trabajos necesarios que faciliten el acceso seguro y reconocimiento del buque por el personal inspector de Capitanía”, con el fin de que se evalúe su estado y se adopten “las decisiones que procedan sobre el destino del mismo”.

Recuerda, además, que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante atribuye a la Administración Marítima la autorización o prohibición de entrada y salida de buques en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, y todas las funciones relativas a la navegación, seguridad marítima, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino en dichas aguas.

“No obstante, y a la espera de la realización de dicha inspección, no se aprecia externamente desde hace días emisión de humo de las bodegas -del Cheshire-, y con los datos disponibles no se considera que el buque se encuentre actualmente en peligro de hundimiento, ni consecuentemente hay riesgo de contaminación marina derivado del mismo”, concluye Pedro Mederos.