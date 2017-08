Carlos, Alonso, Marlene y Meneses: Felices los 4 – Javier Zerolo

El gobierno de las redes, la sinrazón del miedo al qué dirán los pocos que no representan al resto, que sí son muchos. La respuesta inmediata sin reflexión, sin consecuencias medidas. Así funcionan algunos organismos y políticos. A golpe de tuit y respuestas en Facebook. La decisión del Cabildo tinerfeño de anular la ayuda comprometida con los organizadores del concierto de Maluma es noticia en portadas locales, digitales y tertulias veraniegas. La presentación del reguetonero colombiano es la segunda en la isla con el Festival Mar Abierto, el gran perjudicado porque ese patrocinio es necesario para el mantenimiento del gran cartel de la edición 2017. Dice el presidente de los tinerfeños que desde ya se van a revisar con lupa los contenidos de cada actividad subvencionada por el Cabildo. Hasta ahora eso no pasaba. Solo recordar que en El Tanque, no hace mucho en Santa Cruz, una chillona muchacha cantó aquello de Manolo cómeme el coño, también circulando en vídeo por las redes.

Pero como siempre, aquí pasamos del blanco al negro, de 0 a 100, en décimas de segundo a golpe de comunidad virtual. De no preocuparnos por los deteriorados emisarios submarinos a encargar estudios a las universidades más prestigiosas del mundo. Y todo porque, en la redes, alguien salta con un comentario que nuestros políticos pontifican y convierten en ley. Bajo esa visión simplista, ya están tardando en pedir la inmediata disolución de la Orquesta Sinfónica de Tenerife e impedir cualquier dotación económica a esa actividad cultural. O no se han dado cuenta que las interpretaciones que ha hecho la orquesta de muchos autores clásicos están llenas de sexismo. Un solo ejemplo, La Flauta Mágica de Mozart (fin de Acto I). Sarastro: “… ¡y una mujer orgullosa! Un hombre debe guiar vuestros pasos, pues sin él suelen las mujeres sobrepasar la esfera que les corresponde”. Los puristas dirán que el libreto es de Schikaneder, pero para el activismo en redes, Mozart, en cualquier caso, es cómplice. ¡Ay si levantara la cabeza! También tendrá que pensar don Carlos Alonso si retira el apoyo de grandes cifras con las que Prisa trae a la isla los Premios Dial, donde entre otros está, ha estado y estará Alejandro Sanz, crucificado por Y si fuera ella. Leí a la musicóloga Laura Viñuela criticar un supuesto machismo escondido en esa letra con la siguiente frase: “Lo que se hace es contraponer a un ideal inalcanzable de mujer con las mujeres reales que no importan, son intercambiables y solo sirven en el corto espacio de tiempo en el que pueden encarnar a esa mujer ideal”. Y eso que el madrileño es capaz de parar un concierto cuando ve entre el público a un tipejo que abronca a su pareja, y echarlo: ¡Fuera, pa´la calle! Circuló por las redes, pero aquí lo que interesa es magnificar lo intrascendente.

La idiotez y nimiedad se han apoderado de todos. Seguramente mi querida Marlene Meneses, deejay hace algunos años en cadenas musicales de Radio Club, no volvería a pinchar temas como Honky Tonk Women, de los Rolling o I Used To Love Her (Guns N’ Roses). “Qué ofensa, que impresentable manera de insultar a las mujeres”, rezarían sus tuits si el teléfono móvil hubiera llegado años antes. Hace tiempo ya protestaban las más feministas de la feministas cuando pinchaba en la 93FM, en el Échale Salsita, un tema de Willy Chirino titulado Castígala. Acabé colgando el teléfono a alguna por intransigente. ¿Quién piensa que Rubén Blades es homófobo -y en retirar cualquier ayuda a su presentación en Tenerife-, porque cantó en los 80 aquello que decía “que no me salga marica”, poniendo voz en Maestra Vida al marido de Manuela en El Nacimiento de Ramiro?

Qué disparate, don Carlos. Deje de fijarse tanto en las redes de los extremos, sean quienes sean y vengan de donde vengan. Más seriedad y menos idioteces y cobardía. Eso sí, máximo control sobre la educación de los pequeños tinerfeños. Más atención y recursos a su formación. Ahí sí está el futuro que deseamos sea distinto al que compuso Mozart, cantó Sanz, tocaron los Rollings o baila hoy todo quisqui a ritmo de Felices los 4 con Maluma.