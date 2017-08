El Cazador se cobra su venganza

Carlos Araya no hizo rehenes en su visita a Ponferrada. El Cazador adejero venció y convenció al público berciano con una actuación magistral que le sirvió para cobrarse una venganza que su equipo del Shoothon Gym tenía pendiente desde hace más de diez años. Y es que Araya superó por decisión de los jueces al tailandés Lampard Sor Kamsing, el hombre que en 2006 derrotara al malogrado Javier Rodríguez Kuky en una velada de infausto recuerdo para el equipo que dirige David Rodríguez, que aquel día acabaría en el hospital víctima de un problema cardiaco que le obligó a ser trasplantado de corazón.

En Ponferrada, Araya se encontró a un Lampard mucho más veterano, pero aún con potencia suficiente para amargar la noche a cualquiera. Pero la explosividad, la velocidad y el espectáculo lo puso el adejero. Salió centrado en el trabajo que debía hacer y realizó un primer asalto de ensueño, llevando al suelo en varias ocasiones al tailandés. Lampard se vio sorprendido por aquel muchacho que había saltado al ring con una camiseta alusiva al duelo de 2006 y buscó como recurso el pateo a la pierna adelantada de Araya, donde hizo daño. “Nadie me había pateado así nunca, pero no me iba a rendir ni aunque me dieran mil patadas más”, dijo tras la pelea el adejero.

En el segundo episodio Carlos siguió fiel a su guión. Recibió castigo en su pierna pero por contra llevó de nuevo a Lampard al piso barriendo y proyectando al tailandés en un par de ocasiones. El tinerfeño estuvo brillante, pateó duro al medio, trabajó mejor en el cuerpo a cuerpo y sumó, sumó hasta que se hizo con el segundo asalto para no dejar más opción a su rival que ir en busca del triunfo antes del límite en el último asalto.

Pero lejos de echarse atrás y hacer un muay thai conservador el Cazador salió con todo en los tres minutos finales. Siguió aceptando y asimilando el pateo del asiático en su pierna adelantada, cambió de guardia para mitigar ese castigo y desde ahí volvió a brillar con rodillas al cuerpo, pateo potente al medio y un clinch donde se le vio muy superior. Tan superior fue que al final del combate, una vez conocida la decisión de los jueces a favor del tinerfeño, Lampard aceptó la derrota y felicitó a su rival como el enorme deportista que es.

“Era una pelea muy emotiva y muy especial y pensaba que Lampard no iba a pegar tan duro con las piernas. Salí un poco nervioso porque al final es Lampard, un rival con más de 200 peleas, quería ver cómo pateaba y cómo iba el combate un poco y en el primer asaltonoté que le pesaba la pierna y hasta ese momento bien, le pateé al medio, le hice un par de barridos y todo iba bien, pero al final de ese asalto ya me dio varias patadas abajo fuerte, como para probarme, los bloqueé, pero me hizo un poco de daño en la pierna”, resumía Araya sobre el asalto inicial del combate.

Sobre el segundo asalto, el adejero señaló que “salí con precaución porque salía que él iba a castigarme la pierna, le bloqueé para que viera que no entraban, pero él seguía tirando ahí y entonces decidió patearlo de alante un poco y entrar en el cuerpo a cuerpo, dar pasos atrás para que no me pudiera coger la pierna adelantada y fue más de lo mismo, fue igualado pero hubo varios detalles míos, barridos, patadas y cuando iba a acabar el asalto pateó otra vez abajo y me fui a la esquina con una buena inflacación en la canilla que nunca me habían hecho nada así”.

Para Araya la clave estuvo en el saber estar mostrado en el asalto final. “Me dolía la pierna y salí a lo mismo, no le cambié la guardia para no demostrarle dolor, pero cuando él iba a patear daba paso atrás y volvía yo pegando, el tercero fue más igualado, pateó más al medio y yo seguí con algunos barridos y con trabajo de cuerpo a cuerpo. Al final yo esperaba que pateara menos fuerte pero llegó a hacerme daño. Cuando llegó la decisión sabía que había ganado, fue igualado pero hice más cosas, quería ir más a la guerra pero al final tuve que ir más técnico y me salió bien la jugada”, concluyó al campeón europeo.

