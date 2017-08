Moncho León: “Hacer de Icod una cuestión de Estado resulta jocoso”

Lleva diez días como alcalde tras la moción de censura presentada por los cuatro grupos políticos de la oposición (PSOE, PP, Somos Icodenses y C’s) contra el nacionalista Francis González (CC). A este último le achaca la incongruencia de haber dado un mensaje triunfalista sobre su gestión en el último pleno de la Corporación que no se corresponde con la realidad que se encontró al asumir su cargo. El anterior gobierno de CC no dejó las llaves de las dependencias municipales, que hubo que pedirle al personal, ni los teléfonos móviles, a excepción de un concejal y la responsable de prensa, y prácticamente agotó algunas partidas presupuestarias como la de Deportes, Cultura y Fiestas, mientras que la de Navidad “es mínima” con un montón de compromisos a su cargo, algunos de los cuales no se podrán asumir. Moncho León, como lo conocen todos, es el primer alcalde de Nueva Canarias en Tenerife, partido que está en coalición con el suyo, SI. Reconoce que sus dos años de mandato no serán fáciles y que hay muchos problemas que quedarán pendientes, pero intentará, al menos, dejarlos encauzados.

– ¿Ha pensado en encargar una auditoría para dejar las cosas claras ante los vecinos?

“No hemos profundizado en esa idea porque las auditorías siempre tienen una visión de pedir cuentas de las cosas y eso no está mal. Pero en la situación en la que se encuentra este Ayuntamiento, que requiere que nos centremos en resolver los problemas, meternos en una cuestión de este tipo que nos va a pedir atención por parte del funcionariado, que en esta época del año es escaso, va a obstruir más la gestión y no vamos a ir por esta vía, salvo que encontremos alguna cosa extraña”.

– ¿Qué prioridades se ha marcado el nuevo gobierno?

“Icod es un municipio con muchos problemas de limpieza, ajardinado, estado deficiente de las plazas y de las vías, elementos que el ciudadano utiliza a diario y allí nos vamos a concentrar a corto plazo. A ello se suman otros que se vienen arrastrando y no podemos hacer que se eternicen en el tiempo porque nos cuestan un montón de dinero. Al parque del Drago hay que darle una salida porque hay mucha insatisfacción con el estado de las instalaciones. Y por supuesto la playa de San Marcos”.

– Una de las razones por las que aceptó ser alcalde era encontrar una solución para este enclave costero. ¿Está a favor de reponer la playa con arena de machaqueo?

“Si no podemos obtener arena natural porque está en unas condiciones en las que no la vamos a poder sacar en mucho tiempo, o la calidad está mezclada con tierra y no es recomendable para ponerla en San Marcos, ¿qué otra solución nos queda para dejar la playa mínimamente operativa que utilizar arena de machaqueo? No podemos esperar 20 años para resoler el problema de San Marcos por una posición maximalista en relación con la arena de machaqueo, que es una arena natural con un proceso de evolución que es el mismo que tiene la naturaleza pero que se acelera con el machaqueo. No digo que vayamos a optar por esa solución, pero tampoco podemos cerrarnos. En cualquier caso, no se tomará ninguna decisión en contra de opiniones mayoritarias en el municipio, pero también hay que tener en cuenta a quienes quieren que vuelva a tener un acceso en condiciones porque es una playa maravillosa. Recuperarla es un objetivo de primer orden para el nuevo grupo de gobierno”.

– ¿Cómo se evitarán los cortes de agua que han sufrido los vecinos este verano?

“Lo primero que hicimos fue evitar el que estaba previsto para la noche del miércoles gracias a la colaboración de uno de los suministradores. Ya hemos realizado una entrevista con los responsables del Consejo Insular de Aguas y hemos vislumbrado la posibilidad de construir un gran depósito de cabecera, que Icod no tiene. También nos comprometimos a sectorizar el sistema, a localizar las pérdidas con medios más modernos, y a cambiar los contadores que están obsoletos o no funcionan. No obstante, vamos a pedir asesoramiento externo para enfocar todas estas soluciones y garantizar el suministro en el futuro”.

– Francis González dijo que los vecinos no se podían fiar de su persona porque había usado a Nueva Canarias para que le pagase la campaña electoral ya que usted “de nacionalista no tenía nada”. ¿Cómo se tomó esta acusación?

“NC no nos pagó ninguna campaña, sino los carteles, que suponían un 3% del costo total y el mailing, que al final no se pudo distribuir por errores en las direcciones. La campaña la sufragó SI con el dinero obtenido de mi cargo como concejal en los cuatro años anteriores, así que no hubo ninguna utilización. Una organización local necesita de otra de ámbito superior y así lo contemplan nuestros estatutos. Además, muchas de las personas de SI partimos de los mismos orígenes políticos, muchos de los cuales compartimos con NC. Llevo muchos años en política y mi vanidad está satisfecha. Es una satisfacción ser alcalde de mi pueblo pero éste nunca ha sido un objetivo, es una situación que se llegó por el devenir de los acontecimientos”.



– ¿Es cierto que antes del suyo había otro nombre sobre la mesa para asumir la Alcaldía, que el PSOE vetó y que esta persona aceptó dar un paso a un lado para que la censura se pudiera concretar?

“El proceso ha tenido ese devenir, pero la palabra vetar no creo que fuera la más correcta. Yo hice la propuesta de otra candidata (se refiere a la portavoz del PP, Isabel García). La censura se gestó a nivel local, donde también se negociaron los acuerdos, de una manera suave y progresiva sin opciones de vetar o no vetar. Pero luego en una segunda etapa hubo que consultar a los partidos en un ámbito superior y el PSOE dijo que había sido el más votado y por lo tanto le correspondía la Alcaldía. Además, las posiciones discrepantes con otros partidos en otros niveles no admitían que eso pudiera ser y posiblemente con todo tipo de razón. Este es el único motivo por el cual se decidió que SI encabezara la Alcaldía y no el PSOE aunque todavía muchos no lo puedan entender”.

– ¿Habló con los dos concejales socialistas que no se adhirieron a la moción y tampoco asistieron al pleno en el que se presentó la propuesta del nuevo gobierno?

“Hablamos con ellos antes de presentar la moción para intentar convencerlos de que se sumaran al nuevo ejecutivo porque yo creo que eran necesarios. Tenían experiencia y hubiera sido muy bueno que así fuera. Pero nuestro intento de incorporarlos lo que produjo fue una obstrucción, porque se dio a conocer nuestra intención, que a raíz de ello se frenó y estuvo a punto de hacer fracasar la censura definitivamente”.



– ¿Qué le parece que CC haya convertido la moción en una cuestión de estado?

“Un despropósito que desde el principio invitaba a la jocosidad del tema. Creo que los propios dirigentes de CC se dieron cuenta de ello y el hecho de que consolidara es una muestra de que entendieron que salió del pueblo. Francis González se equivocó en sus estrategias y estuvo dando tumbos para echarle la culpa a otros de la decisión tomada por toda la oposición, cuando la única explicación responde a su actitud como alcalde y a su forma de hacer política. Y eso todos lo saben en Icod de los Vinos”.