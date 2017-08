CC insta al PP a frenar la censura en Icod por su apoyo a Rajoy en Madrid

La noticia de que una moción de censura, en la que participará el PP, apeará del poder a CC en Icod de los Vinos cayó ayer como un jarro de agua fría en la organización nacionalista. La ruptura del pacto en el Gobierno canario entre CC y PSOE y el fracaso de la negociación para la entrada de los populares en el Ejecutivo en minoría que preside Fernando Clavijo ha abierto una situación política inédita en Canarias, donde ya nadie tiene las manos atadas.

Tan contrariada se vio ayer CC por su contratiempo en la Ciudad del Drago (la moción la apoyarán PP, PSOE, Cs y Somos Icodenses-NC) que tuvo que recurrir a una inaudita baza: pedir a la dirección nacional del PP que frene la censura en Icod de los Vinos como contrapartida al apoyo que da a Mariano Rajoy en las Cortes Generales.

En el municipio norteño de Tenerife se libra, pues, una batalla que no solo tiene sus claves locales (se viene hablando de esa moción de censura desde hace meses), sino también autonómicas, pues mientras duró el pacto CC-PSOE a escala regional los socialistas no podían entrar en esa operación (so pena de expulsión), y mientras el PP tenía expectativas de cogobernar Canarias con Clavijo, tampoco se atrevía a participar. Pero resulta que ahora se da esa circunstancia de manos libres.

De hecho, en el Parlamento canario ya se ven señales de aislamiento de CC, como la petición conjunta formulada por PSOE, PP, Podemos y NC de que el presidente de la RTVC, Santiago Negrín, dimita o lo destituirán en septiembre.

Sin embargo, pocos podían pensar que nada menos que la gobernabilidad de España en las Cortes podía usarse como argumento para que se mantenga el Gobierno de un municipio en Canarias. Y es que el secretario general de CC, José Miguel Barragán, confió ayer en que María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ponga manu militari en este caso y, como número dos del partido (es secretaria general), “desautorice” a sus correligionarios en Icod, liderados por una senadora, Isabel González. Y es que Barragán proclamó tener la “total certeza en la palabra y el compromiso del Partido Popular”, con el que, recordó, CC ha “suscrito un acuerdo de estabilidad sobre asuntos de vital importancia para Canarias y para España”. Aludía así el máximo dirigente regional de CC al apoyo de Ana Oramas a la investidura presidencial de Rajoy y a su voto decisivo a los presupuestos generales del Estado.

Pero este puzle es más complicado de lo que parece, porque resulta que, si bien es cierto que CC es fundamental para que Rajoy logre mayoría absoluta a iniciativas en las Cortes, no es menos verdadero que de poco le serviría sin el voto 176 del diputado de NC, Pedro Quevedo, gracias al cual completó los respaldos necesarios para sacar adelante el presupuesto de toda España para 2017. Es decir, que al PP le interesa llevarse bien con CC y con NC, partido este, conviene no olvidar, de izquierdas.

Y hete aquí que en Icod el alcalde alternativo propuesto es de Somos Icodenses, un partido que forma parte de NC, como aliado electoral. Así que Rajoy, a quien le habrá llegado ya la noticia de que CC le pide como contrapartida evitar lo de Icod, debe de sentirse no solo asombrado de tan inaudita petición, sino, puesto ya a analizar el asunto, entre dos aguas. El presidente nacional habrá recordado que se trata del pueblo del célebre Drago Milenario, con inolvidable vista del Teide, lugar que él conoce, porque así lo confesó este año a DIARIO DE AVISOS.

La gestora regional del PSOE avala la moción icodense por “regeneración”

A simple vista, diríase que el PSOE se las cobra a CC por la expulsión del Gobierno y la censura de Granadilla. El presidente de la gestora del PSOE en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ha afirmado hoy que la moción de censura presentada al alcalde de Icod, Francisco González (CC), tiene como objetivo promover un proceso de regeneración y democracia en el citado municipio tinerfeño. En un comunicado, el dirigente regional y la responsable de Organización, Marián Franquet, señalaron que este proceso de “regeneración y de democracia” viene gestándose desde hace meses y que ahora culmina con la presentación de la moción de censura. Añade que la Asamblea Local del PSOE de Icod de los Vinos votó unánimemente a favor de presentar esta moción, “en lo que es un ejercicio de responsabilidad ante el desgobierno” que vive el Ayuntamiento, que gobierna CC en minoría. “Toda la oposición se ha puesto de acuerdo, lo que da cuenta de la precaria situación del Gobierno local y de la gestión de los servicios a la ciudadanía”, opinaron Fraga y Franquet.