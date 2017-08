CC no tiene aún decidido el candidato a la Alcaldía: dependerá de las encuestas

El secretario insular de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, Francisco Linares, confía en que la nueva ejecutiva local del Puerto de la Cruz presidida por Juan Carlos Marrero, recupere afiliados y el importante número de votantes que perdió en las últimas elecciones, que solo obtuvo cuatro concejales contra los ocho del mandato anterior.

“Ese es el trabajo que le he dado como consigna. Debemos recuperar los espacios perdidos con trabajo, constancia y la máxima organización posible. Por eso en septiembre, a inicio del nuevo curso político, queremos tener constituidas todas las nuevas asambleas”, declaró Francisco Linares. La última fue el lunes en Granadilla pero todavía quedan cinco que se conformarán el próximo mes.

La candidatura encabezada por Marrero fue la única presentada, con lo que el actual concejal de Urbanismo releva a la hasta ahora líder local y exalcaldesa Sandra Rodríguez, quien estuvo seis años al frente del partido en la ciudad turística.

“Solo hubo una candidatura y salió por aclamación. Es un cambio normalizado en un comité local y supone el inicio de un nuevo ciclo”, matizó. Asimismo, añadió que el hecho de que Sandra Rodríguez no forme parte del equipo de Marrero “ha sido una decisión voluntaria, no hubo ni presiones ni nada raro”. No obstante, aseguró que “es normal” que el secretario saliente quede fuera para que el nuevo pueda poner su impronta y dejó claro que la Ejecutiva insular “no ha tenido injerencia en ninguna asamblea, es más, les ha da libertad absoluta”.

Respecto a si el nuevo secretario general será el candidato a la Alcaldía en 2019, señaló que se ha dado de plazo hasta junio de 2018 para nombrar las candidaturas. Mientras tanto, CC realizará estudios de opinión y encuestas que serán claves para valorar a los candidato. “Saldrán los mejores y los que mejor posicionados estén”, dijo por último.