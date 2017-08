“CC y PP solo crean falsas ilusiones y frustración en el ciudadano de a pie”

Son los nuevos, por así decirlo. A diferencia del resto de concejales que componen el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, los tres ediles con los que cuenta Ciudadanos (Cs) en sus filas no habían desempeñado funciones políticas con anterioridad. Este es uno de los valores que su portavoz, Enrique Rosales, asegura que distinguen a su partido. Hace balance de los dos años de mandato de CC y PP, a los que acusa de crear “falsas ilusiones” y “frustración en el ciudadano de a pie”.

-¿Qué valoración hace de los dos primeros años de CC-PP?

“Bauman, el filósofo, hablaba de la falsa ilusión por vivir en una sociedad en un cambio constante, atado a factores educativos, culturales y económicos. Este equipo de gobierno consigue crear una falsa ilusión haciendo lo contrario, y, por lo tanto, crea frustración en el ciudadano de a pie, y no digamos en las organizaciones empresariales, lo que impacta negativamente en el desarrollo económico y social de la ciudad. CC y PP no aportan las políticas necesarias para impulsar y reactivar la ciudad. Llevamos esperando 30 años a que llegue ese salto cuántico y no llega”.

-¿La anulación del PGO es un revés o una oportunidad?

“Es un revés. Nosotros tenemos un posicionamiento contundente sobre esta cuestión: seguridad jurídica. Apostamos por hacer las cosas bien. En este sentido, exigimos que no se vuelva a jugar con el futuro de la ciudad, y anunciar la redacción de un nuevo PGO es jugar con nuestro futuro. Los empresarios quieren seguridad jurídica y Cs se las quiere dar; por ello exigimos que, mientras se tramita el recurso en el Tribunal Supremo, se trabaje exclusivamente en subsanar los errores expuestos en el fallo, con la inclusión del plan ambiental. Así nos aseguramos de que, sea cual sea el resultado, tengamos el documento preparado para subsanación y aprobación inmediata, dando seguridad jurídica”.

-¿Se hacía mal antes en Urbanismo o se hace mal ahora?

“Los hechos hablan por sí solos. La benevolencia de algunos en su época, y la poca implicación en la gestión y supervisión del político en áreas como Urbanismo, nos ha llevado a un estado de complacencia técnica y jurídica, donde la responsabilidad política debería responder por ello. Y el problema está en que como no sabemos a dónde vamos, ni qué tipo de ciudad queremos, empezamos a parchear y a volver locos a los técnicos, acabando en una maraña administrativa sin pies ni cabeza”.

-¿Qué opina de la situación del mamotreto?

“Estamos ante una consecuencia más de la desacertada política en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Esta es la responsable de la situación y no lo que dictamine un juez. Para resolver el problema de Las Teresitas, desde Ciudadanos creemos que se podría ampliar hasta tres el número de proyectos que sean viables urbanística y económicamente, ajustados a la normativa, para que sean los vecinos los que elijan el que prefieran. Así se cerraría este capítulo, y se escucharía a la ciudadanía, dejando de lado las decisiones partidistas”.

-El Toscal, Parque Marítimo o Añaza son otros asuntos que son responsabilidad de Urbanismo…

“Son una muestra más de la incapacidad para aprobar ni un solo documento de planeamiento. Por ello, apostamos por mejorar los medios y recursos de los que dispone la Gerencia de Urbanismo, ya que está totalmente desbordada”.

-¿Cómo valora la trayectoria de su grupo en estos dos años?

“Nos hemos puesto a trabajar desde el primer segundo. Somos tan solo tres concejales. Me atrevo a decir que el grupo con menos concejales del Consistorio (SSP-IU han demostrado que van en coalición), y aun así nos hemos centrado en presentar propuestas para mejorar la ciudad cada mes. En clara minoría de concejales, hemos conseguido sacar adelante el mayor número de mociones presentadas en el Pleno, con una ratio de aprobación del 70%”.

-¿El entendimiento con el equipo de gobierno es mejor que con el resto de grupos?

“Para esa afirmación habría que tener en cuenta las circunstancias de cada cual. Primero el equipo de gobierno está en mayoría, y, por lo tanto, son los únicos con los que se puede llegar a acuerdos efectivos. La relación es buena, pero no dejamos de hacer nuestra labor de oposición, fiscalización y denuncia cuando es necesario. Eso sí, una oposición constructiva. No vamos a poner palos en las ruedas para desgastar o anclarnos en el no es no. Todo lo contrario, porque si el hartazgo político se caracteriza por algo es por la bronca, la ciudadanía no lo soporta y nosotros queremos sumar, sean las siglas que sean, siempre que sea en beneficio de todos los santacruceros. Con la oposición nuestra relación también es buena. Hacen su trabajo, pero con algunos partidos no compartimos ni su proyecto ni su ideología”.

-El equipo de gobierno no se cansa de repetir que la dinamización está dando sus frutos, ¿comparte esa visión?

“No es cierto. Las propias asociaciones comerciales desmienten esta afirmación. En Santa Cruz abren menos negocios los domingos que antes, hemos pasado del 75% al 50%. Hay más locales vacíos y por alquilar, se efectúan más traspasos y ha bajado el precio del alquiler. Son hechos cuantificables. El informe presentado por la Sociedad de Desarrollo creemos que está sobredimensionado para dejar en un segundo plano las pérdidas que experimenta la entidad cada año, que en 2016 superaron los 200.000 euros. Toda gestión comercial debe conseguir que las asociaciones comerciales y vecinales vayan de la mano, aquí la Sociedad de Desarrollo ha fracasado. Le garantizo que cuando un comerciante lee que la ciudad multiplica por 10 la inversión de la Sociedad de Desarrollo, lo primero que hace es llamar a su contable a ver qué ha fallado en su cuenta de resultados”.

-¿Destacaría el trabajo de algún área municipal?

“Para intentar sumar y hacer gala de nuestra política constructiva diría que Hacienda, aunque tenemos grandes diferencias, puesto que Cs apuesta por una política contundente en la disminución de impuestos aprovechando el crecimiento del presupuesto. Sin embargo, se queda a medio camino, apostando únicamente por bonificaciones específicas, que no llegan al resto de la ciudadanía. Patrimonio Histórico empezó con fuerza, pero estamos esperando por esas reformas anunciadas”.

-¿Y la peor que valoraría?

“Claramente suspende la Sociedad de Desarrollo, por las constantes pérdidas que siguen produciéndose, exactamente igual que en anteriores mandatos, que, como su nombre indica, para nosotros sería un órgano vital. Y también Asuntos Sociales, que no es consciente de lo que supone tener la luz cortada y no tener en la nevera nada que dar de comer a tus hijos para que te faciliten una cita dentro dos meses, y otros seis para concederte una ayuda”.