CC reclama a la alcaldesa que muestre la documentación con la que autorizó abrir la piscina municipal

Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane recuerda que desde el pasado 8 de agosto, solicitó a la alcaldesa la documentación justificativa del certificado del final de obras de la Piscina Municipal en el momento de la apertura de las instalaciones, así como la acreditación de que se llevaron a cabo todos los trámites previos, con la Consejería de Sanidad, que dan paso a la autorización de apertura de las instalaciones conforme se contempla en el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.

Sin embargo, aseguran que “seguimos esperando dicha documentación”. “A pesar de acusar a Coalición Canaria de mantener una actitud destructiva, lo cierto es que si la piscina se encuentra abierta es por el compromiso con la población de Los Llanos de Aridane del propio consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, que asumiendo personalmente un alto grado de responsabilidad, concedió una autorización provisional condicionada al cumplimiento de los requisitos legales”.

Una circunstancia que, insisten los nacionalistas, “no exime a los responsables municipales, de la obligación de dar una serie de pasos, que necesariamente se tendrían que haber realizado con anterioridad al anuncio de la apertura y no hicieron”. Trámites que concretan en: solicitar el informe previo a la ejecución del proyecto y la inspección sanitaria final. “Esta documentación y el certificado de final de obra es lo que debe enseñar Noelia García a los ciudadanos para evitar desinformación y alarmismos, y no se debe sustituir por un vídeo en el que la propia alcaldesa hace un llamamiento a la población para que usen y disfruten de la piscina, garantizando, ella misma, el cumplimiento legal de las instalaciones, lo cual constituye una verdadera temeridad al asumir unas competencias técnicas que no le corresponden en un tema tan delicado como son las garantías sanitarias de un servicio público”.

Desde CC confían que “no vaya a optar por la misma fórmula a la hora de conceder una licencia de apertura para un establecimiento donde se preparan y distribuyen productos alimenticios”.

Por otro lado, indican que “acusar a Coalición Canaria de querer destruir más que construir, nos parece injusto e irracional, y solo responde a una de las pataletas habituales de la alcaldesa, que cuando no hace sus deberes, ni acepta el suspenso ni encaja las críticas a su acción de gobierno”.

Sostienen que “todavía no ha entendido que en democracia el deber de la oposición es criticar lo que se hace mal desde el gobierno, con el propósito de que no vuelva a ocurrir y por supuesto, colaborar y aportar iniciativas que sean positivas para nuestro pueblo”. “Esa es la forma de actuar que ha caracterizado al grupo municipal de Coalición Canaria”, añaden.

Como ejemplo de esta actitud, indican que “gracias a Coalición Canaria y frente al gobierno en minoría del PP, ha sido posible sacar adelante los presupuestos del año 2016 y 2017, mediante la aportación de enmiendas que los mejoraban notablemente o las numerosas propuestas que vía moción hemos puesto sobre la mesa”. “Lo que no puede pretender la acaldesa es que ante tanta desidia, Coalición Canaria tenga que tragar las ruedas de molino de su ineficacia”, concluyen.