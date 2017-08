El cinco de los socialistas

Saben o deben saber los socialistas canarios que los jugadores de parchís empiezan la partida con las cuatro fichas en su casilla de casa. Sobre todo quienes se sintieron aludidos por lo aquí apuntado (hace unos días, Winter is coming), saben o deberían saber que hay que obtener un cinco para poder sacar y empezar a moverte por el tablero. Si el cinco no sale pierdes los turnos, y tu papel se reduce a mirar, aburrida y fatalmente, cómo los demás tiran los dados. Los socialistas, en general, y los socialistas canarios, en particular, saben o deben saber lo que se siente cuando se suceden los turnos y oportunidades sin poder hacer nada por culpa del maldito cinco, que no les sale. Una letanía de vacíos orgánicos, interinidades, gestoras, guerras de guerrillas, expedientes disciplinarios, dimisiones, órdagos, improvisaciones estratégicas, resurrecciones e hilos conductores contradictorios han tenido a los socialistas de allá y acá sin que les salga el cinco, el número que como partido los devuelva este cuatrienio al tablero donde la política se sigue moviendo, con o sin ellos. Aquí, en las Islas, el PSOE creció en las elecciones y ha tenido estos dos últimos años un relato de Gobierno, sí, lo ha tenido, pero no un relato de partido. De ahí que días atrás se dijera, aquí, que Ángel Víctor Torres cometería un error si prescinde de quienes -en el Gobierno hasta que CC provocó su salida- han protagonizado el discurso socialista en esta legislatura, su único relato por incomparecencia argumental u orgánica del partido como tal. Barrerlos, caer en la tentación de liquidarlos para encauzar las siguientes primarias, mantendría a los socialistas canarios encerrados en su casilla, esperando por un cinco que renovadas torpezas orgánicas, confrontaciones tribales y la ausencia de un relato de partido le niegan hace un par de años. Saben o deben saber que no están para más líos. Saben o deberían saber que están obligados a contar con todos; de lo contrario se condenan a pasarse el resto de esta legislatura autonómica viendo cómo los otros partidos tiran los dados en la escena parlamentaria, insular y municipal.