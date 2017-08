Clavijo pide silencio por las microalgas y las redes estallan

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, dio unas declaraciones hoy a los periodistas sobre la crisis de las microalgas en el archipiélago que han causado un auténtico revuelo entre los usuarios de las redes sociales: que no se hablara mucho sobre estas bacterias para que las islas no pierdan turistas. “No sobran otros destinos turísticos de otros sitios del mundo que lo van a ensalzar para intentar que los turistas no vengan”.

La noticia publicada en el muro de Facebook de DIARIO DE AVISOS ha recibido multitud de comentarios de ciudadanos molestos por la actitud del presidente del Gobierno canario y la gestión que está llevando sobre la problemática de las microalgas. “Quieren que nos callemos!! Pues que lo arreglen joder!! Si no hace falta que hablemos pero que se creen que los turistas no lo ven y ven los mismo que nosotros. Que pongan remedio y así no afectaría al turismo”, afirma una usuaria.

Alex López pide que los canarios se movilicen: “Movilizaciones es lo que hay que hacer.. que se gaste nuestros dineros en tratamiento de aguas residuales y punto..los próximos años seguirán aflorando más y que nos pedirán…que nos callemos también…MOVILIZACIONES”. Charo Díaz afirma que a Clavijo le importan más los turistas que los propios canarios mientras Óliver Hernández critica que el Gobierno no quiera buscar soluciones “sino pedir silencio para que los turistas no se vayan”.